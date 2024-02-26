أفضل 5 أطعمة للحفاظ على صحة القلب

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يلعب النظام الغذائي، دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة القلب، لذا أوصى الخبراء بخمسة أطعمة على وجه التحديد تعمل على الوقاية من أمراض ضغط الدم والكوليسترول والالتهابات.

وتقدم كلية الطب بجامعة هارفارد، بعض الإرشادات العامة التي يجب اتباعها، وتشمل:

- الحفاظ على وزن صحي للجسم عن طريق الحفاظ على توازن السعرات الحرارية من الطعام مع السعرات الحرارية المحروقة أثناء ممارسة الرياضة.

- تناول مجموعة واسعة من الفواكه والخضراوات.

- تناول الحبوب الكاملة بدلًا من الحبوب المكررة.

- استخدم الزيوت النباتية السائلة مثل زيت الزيتون، بدلاً من الزيوت الاستوائية مثل زيت النخيل.

- تناول مصادر البروتين الصحية، مثل النباتات أو المأكولات البحرية أو اللحوم الخالية من الدهون.

- التقليل من إضافة السكريات والملح.

- اختر الأطعمة المصنعة بأقل قدر ممكن.

وكشف شيام كولفيكار، استشاري جراحة القلب والصدر في وسط لندن عن خمسة أطعمة محددة صحية للقلب يمكن دمجها في نظامك الغذائي، تشمل:





الأسماك الدهنية



التوت



الشوفان والحبوب الكاملة



المكسرات والبذور



الخضراوات الورقية الخضراء



تشمل سمك السلمون والماكريل والسلمون المرقط والسردين. وقال كولفيكار: "هذه الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تخفض ضغط الدم، وتقلل الالتهاب، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب".ونصح بتضمين الأسماك الدهنية في النظام الغذائي مرتين على الأقل في الأسبوع.يمكن أن يقدم التوت الأزرق والفراولة والتوت والتوت الأسود فوائد للقلب.وقال كولفيكار: "التوت غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب".وأضاف:"ويساهم محتوى الألياف أيضًا في صحة القلب من خلال المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".الشوفان والكينوا والأرز البني وخبز الحبوب الكاملة هي خيارات غذائية صحية مفيدة للقلب.وقال كولفيكار: "الحبوب الكاملة تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. والشوفان، على وجه الخصوص، يحتوي على بيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان المعروفة بفوائدها في حماية القلب".ويوصى أيضًا باللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان.وقال كولفيكار: "هذه مصادر جيدة للدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن. وقد ارتبط استهلاك المكسرات بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في بعض البذور تحمي القلب".تندرج السبانخ، واللفت، والكرنب، والسلق السويسري ضمن فئة الخضراوات الورقية.وقال كولفيكار: "الخضراوات الورقية غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. كما أنها مصدر جيد للنترات الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في تحسين وظيفة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم".وشدد على أهمية الحفاظ على نظام غذائي صحي للقلب ينطوي على نمط عام لتناول الطعام، وليس فقط الأطعمة الفردية.وتابع طبيب القلب: "بالإضافة إلى ذلك، فإن تقليل تناول الدهون المشبعة والمتحولة والملح والسكريات المضافة أمر ضروري لصحة القلب".وأوضح أن "دمج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في نظامك الغذائي يمكن أن يسهم في خطة أكل شاملة وصحية للقلب".