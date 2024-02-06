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أهم 5 خطوات تساعدك على الإقلاع عن التدخين

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الإقلاع عن التدخين
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كشف المجلس الصحي، عن أهم خطوات تساعد على الإقلاع عن التدخين.

خطوات تساعد على الإقلاع عن التدخين.اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة إكس"، أنه يمكن الإقلاع عن التدخين بسهولة من خلال خمس خطوات هي على النحو التالي:
1 – مراجعة النظام الغذائي.
2 – تجنب الأماكن المحفزة للتدخين.
3 – الحرص على ممارسة الرياضة.
4 – استخدام بدائل النيكوتين بمساعدة الطبيب.
5 – التواصل بشكل أكثر مع العائلة والأصدقاء.


تدخين التبغ آخذٌ في التراجع تدريجيًّا على مستوى العالم

أظهر تقرير جديد صادر عن منظّمة الصحة العالمية أنّ عدد البالغين الذين من مدخني التبغ في جميع أنحاء العالم انخفض بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.
 ويتناول التقرير اتجاهات انتشار التدخين بين عامي (2000 - 2030) إذ أفاد بأنه في عام 2022 كان ما يقرب من شخص من كل خمسة بالغين في العالم يدخّن أو يستهلك مشتقات التبغ، مقارنة بواحد من كل ثلاثة في مطلع الألفية الثالثة.

150 دولة نجحت في خفض استهلاك التبغ 

 وتشير البيانات إلى أن 150 دولة نجحت في خفض استهلاك التبغ على أراضيها، ولكن على الرغم من انخفاض معدلات التدخين في معظم البلدان، حذرت المنظمة من أنّ الوفيات المرتبطة بالتبغ من المتوقع أن تظل مرتفعة في السنوات المقبلة.
 كما توضح إحصاءات المنظمة إلى أنّ التدخين يقتل أكثر من ثمانية ملايين شخص كل عام، بما في ذلك حوالي 1,3 مليون من غير المدخنين بسبب تعرضهم للتدخين السلبي.
 ويؤكد التقرير أنّ الفترة الفاصلة بين تنفيذ تدابير مكافحة التبغ الصارمة وانخفاض عدد الوفيات الناجمة عن التدخين تقرب من ثلاثين عاماً.

استمرار عدد المدخنين في الانخفاض

 ورغم استمرار عدد المدخنين في الانخفاض، فإنّ تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنّ هدف خفض استهلاك التبغ بنسبة 30% بين عامي 2010 و2025 لا يمكن تحقيقه.
 ويُتوقع أن تحقق 56 دولة هذا الهدف، بما فيها البرازيل التي تمكنت بالفعل من خفض استهلاكها للتبغ بنسبة 35% منذ عام 2010.
 ومع ذلك، بشكل عام، فإنّ العالم يسير على الطريق الصحيح لتقليل استهلاك التبغ بمقدار الربع خلال الفترة الممتدة من 2010 حتى 2025، حسب تقديرات معدّي التقرير.

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