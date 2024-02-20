بدون أدوية.. 4 طرق لخفض ضغط الدم

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يحدث ارتفاع ضغط الدم، عندما يكون الضغط في الأوعية الدموية مرتفعًا بشكل غير عادي، مما يؤدي إلى عمل القلب بجهد أكبر لضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

وبمرور الوقت، يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على القلب وكذلك الأعضاء الأخرى والأوعية الدموية ويمكن أن يسبب الضرر.

كما أنه عامل في العديد من الحالات الصحية والأمراض الخطيرة، بما فيها أمراض القلب وأمراض الكلى والسكتات الدماغية وقصور القلب والأزمات القلبية .

وفي حين أن خطر الإصابة يمكن أن يرتفع بسبب عوامل خارجة عن السيطرة مثل الوراثة والعمر، فإن ضغط الدم غالبًا ما يتأثر بتغييرات معينة في نمط الحياة.

وكشف والتر جيرجا، الخبير الصحي عن أربع طرق طبيعية لخفض ضغط الدم، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" على النحو التالي:





التمرين المنتظم



تغيير العادات غير الصحية



النظام الغذائي



الضحك



على وجه التحديد، أوصى والتر بممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين المكثفة كل أسبوع، بما يتماشى مع إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.وقال: "ابدأ بتمارين منخفضة التأثير مثل المشي والمشي لمسافات طويلة والسباحة وركوب الدراجات التي تقلل من ضغط الدم وتحسن صحة القلب والأوعية الدموية دون الضغط على المفاصل".وأضاف: "إن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق - إذا كنت في بيئة مناسبة - لها أيضًا فوائد إضافية كبيرة تتعلق بأشعة الشمس والهواء النقي وإعادة الاتصال بالطبيعة".وقال الخبير الصحي، إن التمارين الرياضية ليست سوى نصف "الوصفة"، إذ "لا يمكن لأي قدر من المشي أن يزيل الضرر الذي يلحقه التدخين بالأوعية الدموية، على سبيل المثال".وأضاف: "إذا كنت تريد أن تتمتع بصحة جيدة حقًا، فأنت بحاجة إلى التخلص من أي رذائل غير صحية تفسد كل جهودك الإيجابية"، مما يعني الإقلاع عن التدخين، والعادات مثل السهر لوقت متأخر الذي يمكن أن تسبب ارتفاعًا كبيرًا في ضغط الدم.ونصح قائلاً: "اذهب إلى الفراش مبكرًا وخصص بعض الوقت للاسترخاء، باستخدام تقنيات تقليل التوتر مثل التأمل أو التنفس العميق لمساعدتك على النوم".وأضاف: "ينخفض ضغط الدم ويعود إلى طبيعته أثناء الراحة، لذا اهدف إلى الحصول على سبع ساعات على الأقل من النوم الجيد كل ليلة".أوصى والتر بالالتزام بالنظام الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم، والذي يركز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع تقليل تناول الصوديوم - وهو السبب الأكبر لارتفاع ضغط الدم.قال والتر: “استهدف تناول 2300 ملليجرام من الصوديوم أو أقل واستبدل كل تلك الوجبات الخفيفة المالحة بالأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والسبانخ والبطاطا الحلوة والأفوكادو".كما نصح بالتوقف عن الكافيين، الذي يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم أيضًا، وتناول شاي الأعشاب بدلًا من ذلك.إلى جانب الأعشاب والمكملات الغذائية - الثوم والكركديه والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تقلل من ارتفاع ضغط الدم وتحافظ على صحة قلبك.وأوضح الخبير الصحي، أنه "من الواضح أن التغذية ترتبط بالوزن، وزيادة الوزن بشكل كبير ترتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع معدل الإصابة بمشاكل ضغط الدم، وبالتالي، يجب على المدى الطويل أن تهدف إلى اعتماد خطة غذائية من شأنها أن تحافظ على وزنك في نطاق صحي".خلاصة القول: كن بصحة جيدة، ولكن لا تنسَ أن تكون سعيدًا.وأضاف الطبيب: "امنح نفسك وقتًا لتعيش، وتقضي وقتًا مع أحبائك، وتضحك. ثبت أن الضحك له آثار إيجابية على صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل التوتر، وتحسين تدفق الدم، واسترخاء الأوعية الدموية".وقال: "القليل من الفكاهة - سواء من خلال التواصل الاجتماعي أو العروض الكوميدية أو جلسات الضحك- سوف يحسن مزاجك أيضًا، ويضعك في حالة ذهنية إيجابية لممارسة التمارين الرياضية".