أفضل وجبات الإفطار للحفاظ على صحة قلبك.. تعرف عليها

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يعتبر الإفطار أهم وجبة في اليوم بالنسبة لكثير من الناس، لكن بعض الأطعمة تعتبر أكثر صحة من غيرها، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة القلب.

إذ يجب أن تشتمل وجبة الإفطار الصحية للقلب على مجموعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي توفر الفيتامينات الأساسية والمعادن والألياف والدهون الصحية.

وأوصى الدكتور شيام كولفيكار، استشاري جراحة القلب والصدر في لندن بالأطعمة التي يجب تضمينها في وجبة الإفطار وبعض الأفكار الصحية للقلب.





الحبوب الكاملة



الفاكهة



الأسماك الدهنية



المكسرات والبذور



الألبان أو بدائل الألبان



البروتين الخالية من الدهون



الدهون الصحية



الحد من السكريات المضافة



بعض أفكار الإفطار الصحية للقلب



قال كولفيكار: "يجب عليك اختيار خيارات الحبوب الكاملة في وجبة الإفطار، مثل دقيق الشوفان أو الحبوب الكاملة أو الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة".وأوضح: "تحتوي الحبوب الكاملة على الألياف التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".تشمل الفواكه الطازجة أو المجمدة. وقال كولفيكار: "التوت والموز والتفاح والحمضيات ممتازة، وتوفر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف".فكر في إضافة الأسماك الدهنية من حين لآخر لوجبة إفطارك. وقال كولفيكار: "يمكن لسمك السلمون المدخن على خبز الحبوب الكاملة أن يوفر أحماض أوميجا 3 الدهنية".أضف المكسرات أو البذور إلى وجبة الإفطار للحصول على جرعة من الدهون الصحية والألياف والمواد المغذية.قال كولفيكار: "اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان هي خيارات جيدة".قم بتضمين وجبة الإفطار منتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية من الدهون، مثل الزبادي أو الحليب، للحصول على مصدر للكالسيوم والبروتين.وقال كولفيكار: "إذا كنت لا تتحمل اللاكتوز أو تفضل الخيارات النباتية، فاختر الحليب النباتي المدعم مثل حليب اللوز أو حليب الصويا".قم بتضمين مصادر البروتين الخالية من الدهون للمساعدة في الشعور بالامتلاء.وقال كولفيكار إن الخيارات تشمل البيض (المحضر بطريقة صحية للقلب، مثل المسلوق أو المسلوق)، أو الديك الرومي أو الدجاج، أو مصادر البروتين النباتية مثل التوفو.أدخل مصادر الدهون الصحية، مثل الأفوكادو أو كمية صغيرة من زيت الزيتون، في وجبة الإفطار.وقال كولفيكار إن هذه الدهون يمكن أن تساهم في صحة القلب.ينصح التقليل من تناول السكريات المضافة. وقال كولفيكار: "اختر الأطعمة الكاملة غير المصنعة وتجنب الحبوب السكرية والمعجنات والمشروبات المحلاة".دقيق الشوفان مغطى بالتوت ورشة من المكسرات.خبز الحبوب الكاملة مع الأفوكادو وسمك السلمون المدخن.زبادي يوناني مع فواكه طازجة وقليل من العسل.أومليت الخضار مع خبز الحبوب الكاملة.عصير مع السبانخ والتوت والموز وملعقة من بذور الشيا.وأضاف استشاري جراحة القلب: "تذكر أن تقوم بتخصيص خيارات الإفطار الخاصة بك وفقًا لتفضيلاتك الشخصية واحتياجاتك الغذائية".وتابع: "إذا كانت لديك مخاوف صحية محددة أو قيود غذائية، فمن المستحسن استشارة أخصائي الرعاية الصحية أو اختصاصي تغذية مسجل للحصول على مشورة شخصية".