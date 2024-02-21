3 حلويات تقي العقل من مرض لا علاج له

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من المتوقع أن تتضاعف معدلات الإصابة بالخرف ثلاث مرات تقريبًا في العقود المقبلة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي حين أن هذا يمثل تنبؤًا مذهلاً، إلا أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بهذا المرض الذي لم يتوصل العلماء بعد إلى علاج له من خلال تعديلات غذائية.

وكشف روبرت لوف، عالم الأعصاب المتخصص في مساعدة الأشخاص على الوقاية من مرض الزهايمر في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" عن ثلاث حلويات "رائعة لعقلك".





1. الشوكولاتة الداكنة



2. التوت



3. بودنج الأرز الأسود



وجدت الأبحاث أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحسن الذاكرة وحتى تدعم نمو خلايا دماغية جديدة.ووفقًا لعالم الأعصاب، فإن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على المزيد من البيوفلافونويدات المفيدة (مركبات نباتية قوية).قال لوف، إن التوت غني بالبوليفينول – البوليفينول المفيد لبكتيريا الأمعاء، موضحًا أنه "يحتوي أيضًا على نسبة منخفضة من السكر، لذلك لن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم".وأوصى عالم الأعصاب باختيار التوت العضوي؛ لأنه لا يتم رشه بالمبيدات الحشرية. وأضاف: "(المبيدات الحشرية) يمكن أن تكون سامة للأعصاب وتضر بعقلك وبقية جسمك أيضًا"، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".آخر علاج أوصى بتناوله هو الحلوى الآسيوية الشهيرة، المعروفة باسم بودنج الأرز الأسود.قال لوف: “الأرز الأسود هو أرز صحي ولذيذ حقًا. فهو غني بالبوليفينول، على غرار القهوة والتوت. (و) لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم مثل الأرز العادي".وأوصى الخبير بتحليته بقليل من شراب القيقب أو ستيفيا أو محلى فاكهة الراهب وطهيه في حليب جوز الهند.وأضاف: "يمكنك حتى إضافة بعض التوت الأزرق أو الجوز إلى ذلك لجعله أكثر صحة لعقلك".