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أسرع 5 طرق للتخلص من دهون البطن العنيدة

دهون البطن
دهون البطن تشكل خطرًا على الصحة
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كشف الدكتور إريك بيرج، الخبير الصحي، عن خمس خطوات يمكن أن تساعد في حرق دهون البطن العنيدة "بسرعة كبيرة".
وحدد الدكتور بيرج في حديثه عبر قناته على موقع "يوتيوب"، "أسرع طريقة" لخسارة دهون البطن من خلال اتباع خمس خطوات بسيطة، وهي.اضافة اعلان

1. نظام الكيتو الغذائي

نظام كيتو الغذائي، هو نظام منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون مرتبط بفقدان الوزن وفوائد صحية أخرى .
وبدلاً من تناول نسبة عالية من الدهون، أوصى الطبيب بالتركيز على البروتين.
وقال: “نظام الكيتو الغذائي الذي تريد اتباعه هو تناول كمية معتدلة من البروتين، ولكن المفتاح هو جودة البروتينات. نريد أن نتأكد من أنك تتناول أيضًا الشوارد الكهربائية وفيتامينات ب ولا تنس ملح البحر".

2. تجنب زيوت البذور

وفي حين أنه من المحتمل أن تزداد كمية الدهون في النظام الكيتوني، فقد حذر الدكتور بيرج من أن هناك بعض الدهون التي يجب عليك تجنبها.
وأوضح أن ارتفاع أحماض أوميجا 6 الدهنية، الموجودة في أمثال زيت الذرة، وزيت الصويا، وزيت بذرة القطن، وزيت الكانولا، وزيت العصفر، وزيت دوار الشمس، يتوافق مع زيادة السمنة.
وأشار الدكتور بيرج إلى أن تناول هذه الزيوت يؤدي إلى زيادة الوزن أكثر من السكر. لذلك، أوصى بتجنب هذه "الزيوت شديدة الالتهابات" إذا كنت تريد إنقاص الوزن.

3. تناول سلطة كبيرة يوميًا

وفقًا للدكتور بيرج، يجب أن تكون السلطة، المليئة بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والفولات وفيتامين سي والمغذيات النباتية، جزءًا من قائمة الطعام اليومية للمساعدة على التخلص من دهون البطن.
علاوة على ذلك، إذا تمكنت من الحصول على سلطة مزروعة في تربة حية، فستحصل على البروبيوتيك، الذي يمكن أن يساعد في تقوية الأمعاء. ويمكن للألياف الموجودة في السلطة أن تغذي ميكروبيوم الأمعاء، وفقًا للخبير الطبي.
وقال الدكتور بيرج: "إن إحدى الفوائد الكبيرة لتناول السلطات هي مساعدة الميكروبيوم لديك بقدر تنوع وكمية الميكروبات الموجودة في أمعائك والتي تساعدك بشكل مباشر على إنقاص الوزن"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

4. إنتاج الحالة الكيتونية العميقة

للوصول إلى هذه الحالة، لن يعمل النظام الغذائي الكيتوني من تلقاء نفسه.  وأوصى الطبيب بالصيام المتقطع، والذي يتضمن تناول وجبة واحدة يوميًا. 
وأضاف: "سيمنحك هذا 23 ساعة من الصيام، لذا لن يكون هذا قويًا جدًا في جعل جسمك يعمل على الدهون طوال اليوم فحسب، بل سيكون لديك العديد من الفوائد الأخرى - تحسينات معرفية، وتغيرات مزاجية، وتقليل الالتهابات".

5. ممارسة الرياضة


النصيحة الأخيرة التي يوصي بها الدكتور بيرج تشمل اختيار مزيج من المشي والتدريب المتقطع عالي الكثافة. 
لن يساعد المشي على إنقاص الوزن فحسب، بل يمكنه أيضًا تقليل التوتر وتحسين النوم. وأوضح الطبيب أن عدم النوم بشكل كافٍ يشكل "عائقًا كبيرًا" أمام فقدان الوزن.
ومع ذلك، فإن التمارين عالية الكثافة مهمة أيضًا لأن الشدة هي التي تنشط بعض الهرمونات المرتبطة بحرق الدهون. يجب أن تهدف إلى التمارين التي تستخدم أكبر عدد ممكن من العضلات.
وتابع: "كلما كانت الشدة أكبر كلما كان أفضل. بالطبع، اعمل على ذلك وتأكد من أنك لا تؤذي نفسك".
وقال الدكتور بيرج إن كل هذه الأشياء مجتمعة "ستوصلك إلى هدفك بسرعة كبيرة".

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