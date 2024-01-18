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بدون وزن زيادة.. 10 نصائح مهمة تساعدك في التغلب على جوع الشتاء

جوع الشتاء
تجنب تناول الأطعمة الضارة في فصل الشتاء
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يشعر الكثير من الناس في فصل الشتاء بالجوع بشكل مستمر، حيث إن معدل الحرق يزيد بسبب استهلاك الجسم لسعرات حرارية زائدة للتدفئة.اضافة اعلان
ويتسبب زيادة الحرق في اكتساب الكثير من الوزن، مع نهاية فصل الشتاء، ولكن يمكن باتباع بعض النصائح أن نتغلب على الشعور بالجوع المستمر خلال فصل الشتاء.

نصائح تساعدك في التغلب على جوع الشتاء

وقال الدكتور معتز القيعي، اختصاصي التغذية العلاجية، إن فصل الشتاء يحتاج لتناول الأطعمة كي يشعر الجسم بمزيد من الدفء، ولكن يجب الحذر لما نتناوله حتى لا نصاب بزيادة الوزن.
ووفقًا لموقع "صدى البلد"، فقد قدم الدكتور القيعي 10 نصائح كي نتغلب فيها على جوع فصل الشتاء، ونتناول الأطعمة بأمان بدون زيادة وزن، ومن أهمها ما يلي:
- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين c، مثل: الجوافة والليمون والحمضيات، لتجنب نزلات البرد
- تناول الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 لتقوية المناعة، مثل: الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة، وأيضًا المكسرات مثل الجوز واللوز وزيت الزيتون وزيت الكانولا والأفوكادو.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم

- تناول الزنجبيل سواء إضافته للطعام، أو كمشروب ساخن وذلك لتقويه المناعة.
- ينصح بممارسة الرياضة بشكل منتظم وذلك للحفاظ على الوزن، أو إنقاصه وللحفاظ على الصحة وللتدفئة أيضًا خاصه تمارين الكارديو، لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية.
- ينصح عند ممارسة الرياضية في الشتاء في الأماكن المغلقة، مثل: صالات الجيم تغيير ملابس التمرين المبتلة قبل الخروج من الصالة لتجنب الإصابة بنزله البرد.
- عدم التعرق الكثير في الشتاء أثناء التمرين لا يعني عدم حرق سعرات حرارية في التمرين لأن العرق ليس دليلاً على حرق السعرات الحرارية، وإنما هو عبارة عن الماء والأملاح الزائدة في الجسم، كما أنه من المعروف أن معدل الحرق يزيد في الشتاء عن الصيف بسبب استهلاك الجسم لسعرات حرارية زائده للتدفئة.
- إذا كان التمرين ليلاً فينصح بتأجيل الاستحمام ليلا لتجنب الإصابة بنزلات البرد، وينصح بتنشيف الشعر جيدًا عقب الاستحمام.

شرب 8 أكواب من الماء يوميًا

- لا تنسى شرب الماء فكثير من الأشخاص يهملون شرب الماء في الشتاء بسبب عدم الشعور بالعطش، وهو ما يؤدي إلى تكون حصوات في الكلى.
لذلك ينصح بشرب مالا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، ويمكن شربها في شكلها الطبيعي أو على هيئة شوربة أو مشروبات عشبية ساخنه مثل الينسون والكاموميل والنعناع.
- من المشروبات التي تساعد على التدفئة في الشتاء، ولا تزيد الوزن القرفة بالحليب خالي الدسم وشوربة الكرنب وشوربة العدس.
- ينصح بالابتعاد عن الأنظمة الغذائية الكيميائية، وأنظمة التجويع والحرمان وتقليل الكربوهيدرات؛ لأن تقليل الكاربوهيدرات وعدم تناول كمية مناسبة من الطعام الصحي المتوازن يعمل على زيادة الشعور بالبرد.

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