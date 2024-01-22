رابعها أوصى بها النبي ﷺ.. 5 عادات تساعدك على العيش طويلا

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على الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة لإعادة ساعة العمر إلى الوراء، لكن هناك عادات بسيطة يمكن أن تساعد في إبطاء الشيخوخة وإطالة العمر، أحدها حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يُطال في عمره. اضافة اعلان

وكشفت الدكتورة نيروسا كوماران، المدير الطبي في عيادة لندن لطول العمر HUM2N، لصحيفة "ديلي ميل" عن خمس طرق بسيطة للعيش لفترة أطول وأكثر صحة، وهي:





الإكثار من تناول النباتات والأسماك الزيتية (الابتعاد عن اللحوم المصنعة)



ممارسة الرياضة



الإقلاع عن التدخين



التواصل الاجتماعي



النوم الكافي والتقليل من التوتر



تم الربط بين تقليل تناول اللحوم والإكثار من استهلاك النباتات بمجموعة كاملة من الفوائد الصحية، بدءًا من تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلى تحسين صحة الأمعاء.وأحد الأسباب هو أن النباتات تحتوي على مجموعة من البوليفينول، التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وفقًا للدكتورة كوماران.ويعد الالتهاب المزمن سمة مميزة للشيخوخة، ويعتقد أنه مسؤول عن مجموعة كبيرة من الأمراض المرتبطة بالعمر وقصر العمر.وتقول: "لتحسين طول العمر، تعد معالجة مشكلات مثل العمليات الالتهابية في الجسم والإجهاد التأكسدي أمرًا بالغ الأهمية".ومن المعروف أيضًا أن مادة البوليفينول، وهي مغذيات دقيقة تتواجد بشكل طبيعي في النباتات، وتحمي من تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين وجلطات الدم.علاوة على أن الإكثار من تناول النباتات يعزز تنوع الميكروبيوم المعوي.وتم ربط تنوع الميكروبيوم بتعزيز قدرة الجسم على هضم الطعام، وتقوية جهاز المناعة، وتحسين وظائف المخ، وحتى تقليل خطر الإصابة بالسرطان.ووفقًا للدكتورة كوماران، فإن "صحة الأمعاء المثالية تعد أيضًا أمرًا بالغ الأهمية لتحسين صحة الفرد وطول عمره. يمكن أن يساهم الديسبيوسيس، أو الميكروبيوم غير المتوازن، بشكل مباشر في حدوث التهاب في الجسم".كما أن الفواكه والخضروات تحتوي بشكل طبيعي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والكوليسترول.لذا، قالت الدكتورة كوماران إن إدراجها في النظام الغذائي بدلاً من الوجبات السريعة واللحوم المصنعة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وأوصت بشراء اللحوم ذات النوعية الجيدة وعدم الإفراط في تناولها، لأن الإفراط في تناول الأصناف الحمراء والمصنعة قد يغذي الالتهابات ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.وتشمل الأسماك الزيتية، السلمون والماكريل، هي أيضًا "مفيدة للغاية" لتعزيز العمر، وفقًا للدكتورة كوماران.ووفقًا لها، فإن الدراسات ربطتها بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات، فضلاً عن تحسين الصحة الهرمونية وامتصاص الفيتامينات ووظائف المخ.ممارسة الرياضة أمر بالغ الأهمية للصحة الجيدة، سواء كانت المشي السريع أو السباحة أو أية رياضة أخرى.ووفقًا للدكتورة كوماران، فإن الحفاظ على اللياقة البدنية أمر حيوي أيضًا لطول العمر، لأنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة كتلة العضلات.وتزيد السمنة المفرطة من خطر الإصابة بمجموعة كبيرة من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، في حين أن الضعف يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض البسيطة.كما تعمل التمارين الرياضية على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وقوة العضلات والعظام وتقليل الالتهابات. كما أنها تحسن حساسية الأنسولين، وهو أمر حيوي للحماية من مرض السكري من النوع الثاني.بالإضافة إلى هذه الفوائد الجسدية، تدعم ممارسة الرياضة الصحة العقلية من خلال تحسين الحالة المزاجية وخفض مستويات التوتر والقلق.وقالت الدكتور كوماران: "عندما يتعلق الأمر بنوع التمارين وكثافتها، فإن المفتاح هو إيجاد التوازن الذي يناسب مستويات لياقتك البدنية وتفضيلاتك وظروفك الصحية".ومن المهم القيام بالتمارين الهوائية، مثل الركض أو ركوب الدراجة، بالإضافة إلى تدريبات القوة، لكن هناك بعض التمارين التي يمكن أن تحافظ على نوعية الحياة، كما تقول الدكتورة كوماران.وتشمل، تقوية العضلات القريبة – الجزء العلوي من الساقين والذراعين، وكذلك الوركين والكتفين والعضلات الأساسية– وعضلات قاع الحوض، التي تدعم الأمعاء والمثانة.بالإضافة إلى التدريب عالي الكثافة (HIIT)، الذي يعزز صحة الميتوكوندريا، مركز قوة الخلايا، التي تنخفض مع تقدم العمر، وفقًا للخبيرة في طول العمر.ويعد التدخين أحد أكبر أسباب الوفاة والمرض، ويشمل سرطان الرئة والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.لذا فإن الإقلاع عن التدخين أمر حيوي لتعزيز فرص العيش بصحة أفضل ولفترة أطول.وقالت الدكتورة كوماران: "إن الإقلاع عن التدخين في أي مرحلة يمكن أن يوفر فوائد صحية كبيرة ويزيد من متوسط العمر المتوقع. كلما أسرع شخص ما في الإقلاع عن التدخين، كلما تمكن من البدء في جني ثمار تحسن الصحة".وبعد عام واحد من الإقلاع عن التدخين، يكون خطر إصابة المدخن السابق بأزمة قلبية هو نصف خطر إصابة المدخن. وبعد 10 سنوات، يصبح خطر الوفاة بسبب سرطان الرئة نصف نظيره لدى المدخنين.وأشارت الدكتورة كوماران إلى أنه "بغض النظر عن المدة التي قضاها الشخص في التدخين، يظل الإقلاع عن التدخين أحد أكثر القرارات تأثيرًا على صحته وطول عمره."من بين العوامل الموصى بها لطول العمر، ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي، وهو أمر حث عليه الإسلام ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحدث الذي رواه أنس رضي الله عنه: "من أحب أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه".ويعتبر التواصل الاجتماعي أمرًا حيويًا لصحتك الجسدية والعقلية، وفقًا للدكتورة كوماران.وثبت أنه يخفف من الاكتئاب والقلق والتوتر ويحسن المزاج. كما يرتبط أيضًا بصحة معرفية أفضل وصحة بدنية، حيث يكون الأشخاص الاجتماعيون أكثر عرضة للانخراط في عادات صحية أخرى.وقالت الدكتورة كوماران: "لقد تبين أن قلة التواصل الاجتماعي تزيد من التوتر، وتقلل من وظيفة المناعة، بل وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".وأشارت إلى أن الآليات الدقيقة لكيفية تأثير الارتباط الاجتماعي على طول العمر ليست مفهومة بالكامل.وتابعت الدكتورة كوماران: "لكن إذا نظرت إلى الأدلة الواردة من المناطق الزرقاء في جميع أنحاء العالم، فقد أظهرت أن الروابط الاجتماعية هي المحرك الرئيسي لتحسين طول العمر".والمناطق الزرقاء هي أجزاء العالم التي يعيش فيها الناس أطول من المتوسط. وقج تمت دراسة السكان في هذه المناطق على نطاق واسع في محاولة لفهم كيف يمكن تكرار صحتهم الجيدة في أماكن أخرى.وأضافت خبيرة طول العمر: "إن بناء الروابط الاجتماعية والحفاظ عليها، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، وتعزيز العلاقات مع العائلة والأصدقاء هي استراتيجيات قيمة لتعزيز الرفاهية العامة وطول العمر".يعد الحصول على قسط كافٍ من النوم وتقليل التوتر أمرًا حيويًا للعيش لفترة أطول، حيث يعد النوم أمرًا حيويًا لإصلاح الجسم.وخلال الدورة الثالثة من دورات النوم الأربع (النوم العميق)، يقوم الجسم بإصلاح نفسه جسديًا — مما يعزز جهاز المناعة ويستعيد العظام والعضلات والأنسجة.وأظهرت الدراسات مرارًا وتكرارًا، أن أولئك الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسمنة والاكتئاب.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون التوتر مساهمًا رئيسيًا في جميع المشاكل الصحية ويكون بمثابة "القاتل الصامت"، كما حذرت الدكتورة كوماران.وأوضحت أن "العقل والجسم مرتبطان بشكل معقد. إن ما نشعر به، والضغط الذي نتعرض له، وصحتنا العقلية يمكن أن تؤثر جميعها على مشاكل الصحة البدنية والعكس صحيح".وأشارت خبيرة طول العمر إلى أن التأمل وتمارين التنفس وممارسة الرياضة وقضاء الوقت في الطبيعة كلها طرق لمساعدة نفسك على التخلص من التوتر.