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أهم 3 نصائح تساعدك على التخلص من دهون البطن

دهون البطن
دهون البطن تحتاج إلى جهد كبير للتخلص منها
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كشف خبير تغذية عن ثلاث طرق رئيسة تساعد على التخلص من دهون البطن العنيدة، والتي تشير الأبحاث إليها، باعتبار الجزء الأصعب من الجسم..اضافة اعلان
وقدم الدكتور مايكل موسلي، بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على التخلص من مشكلة دهون البطن، وهي: 

الابتعاد عن السكريات 

هناك عدد مذهل من الوجبات الخفيفة والمشروبات "الغذائية" التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ويتم تسويقها كأطعمة حمية لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون". 
بمعنى آخر: "قلِّل من تناول أي طعام أو شراب يحتوي على أكثر من 5 في المئة سكر على ما لا يزيد عن مرتين في الأسبوع". 
ويشمل هذا أشياء مثل العصائر وكذلك الأناناس والمانجو، بحسب صحيفة "إكسبريس" . 
ويعد السكر أحد الأنواع الرئيسة للكربوهيدرات، والعديد من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والتي قد لا تبدو سكرية في البداية يمكن أن تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكريات
وينصح خبير التغذية باستبدال الأطعمة المصنعة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة ورقائق البطاطس بأمثال الكينوا أو الأرز البني. 
وقال الدكتور موسلي: "سوف يفاجئك أمران: كمية السكر التي كنت تتناولها على حين غرة، والسرعة التي ستبدأ بها دهون البطن في التخلص من نفسها عندما تتوقف عنها".
وفقًا لموقع  (Fast800)، فإنه بالمقارنة مع النظام الغذائي قليل الدهون، فإن "الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات".

الصيام المتقطع

يعتمد الصيام المتقطع على فكرة تناول الطعام وفق جدول منتظم لفترة، ثم التوقف عنه لفترة أخرى. يوضح الدكتور موسلي أن يوم الصيام لا ينبغي أن يتضمن تناول أكثر من 800 سعرة حرارية.
ويدعي: "لا يقتصر الأمر على إنقاص الوزن عن طريق تناول سعرات حرارية أقل فحسب، بل يستجيب جسمك لضغوط الصيام من خلال تعزيز وظيفة الهرمونات لتسهيل فقدان الوزن وحرق الدهون للحصول على الطاقة. يمكن أن يؤدي الصيام على المدى القصير إلى عدة تغييرات في الجسم مما يجعل حرق الدهون أسهل".

ممارسة الرياضة 

يقول الدكتور موسلي إن ممارسة الرياضة أمر حيوي لعدة أسباب مختلفة، مضيفًا: "إنها من بين أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لحياة طويلة وصحية".
ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن التمرين وحده لن يكون كافيًا للتخلص من الجزء الأخير من الدهون العنيدة. لكنه بالتأكيد يساعد في فرصك في إبعاده.

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