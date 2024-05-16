هل يؤثر العمر على الخصوبة؟.. هذه هي سن الإنجاب الأفضل للرجل

أ أ

من المعروف أن جودة الحيوانات المنوية للرجل تتأثر مع التقدم في العمر، على الرغم من أن البعض في الستينيات أو السبعينيات أو حتى الثمانينات يمكن أن ينجب طفلاً.

وتستغرق زوجات الرجال الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا، أو أكثر وقتًا أطول للحمل، وتكن أكثر عرضة لخطر الإجهاض.

ويعد مرض التوحد وحالات النمو الأخرى أكثر شيوعًا قليلًا لدى الأطفال المولودين لآباء أكبر سنًا. فضلاً عن ازدياد خطر إصابة الطفل بمشكلة وراثية أو كروموسومية.

لذا، فإن الإنجاب في سن مبكرة هو الأفضل.

وقال البروفيسور روب ماكلاكلان، المدير الطبي لمؤسسة "هيلثي ميل" لصحة الرجال بأستراليا: "يظل الرجال يتمتعون بالخصوبة حتى سن الشيخوخة، ولكن هناك انخفاضات في حجم السائل المنوي، وحركة الحيوانات المنوية، وسلامة الحمض النووي" للحيوانات المنوية".

وأضاف: "من غير المرجح أن يتسبب الرجل الأكبر سنًا في الحمل، ويلاحظ ارتفاع معدل الإجهاض لدى الشركاء، وبعض الأمراض الوراثية النادرة أكثر شيوعاً في نسلهم، مما يشير إلى انخفاض في جودة إنتاج الحيوانات المنوية. تتطور هذه التأثيرات خلال الأربعينيات من العمر، خاصة إذا ظهرت أمراض مزمنة أخرى على طول الطريق".

وتابع: "من الواضح أن أفضل سنوات الإنجاب هي في العشرينيات والثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من العمر".

ومع تعرض النساء لانخفاض كبير في الخصوبة مع تقدمهن في السن، أوضح ماكلاكلان أيضًا أن الرجال بحاجة إلى التفكير في شريكهم عند تحديد ما إذا كان الوقت مناسبًا لبدء محاولة إنجاب طفل.

وأوضح: "يخطط الأزواج لإنجاب أطفال، وليس فرادى - يحتاج الرجال إلى فهم وضعهم الخاص وأن قدرة شركائهم على الحمل ستنخفض بالتأكيد مع تقدمهم في السن. يحتاج الرجال إلى إدراك حتمية انخفاض خصوبة الإناث، وعلى الزوجين وضع خطتهما وفقًا لذلك".

لذا، بشكل عام، كلما طال انتظار الوقت للإنجاب، زادت الصعوبات التي قد تواجهها. في بعض الحالات، قد يتم تشخيص إصابة الرجل بالعقم عند الذكور.





ما هو العقم عند الرجال وما مدى شيوعه؟



كيف يؤثر العمر على خصوبة الرجل؟



كيف يمكن للرجال تحسين صحة الحيوانات المنوية لديهم؟



الإقلاع عن التدخين



الوصول إلى وزن صحي



الأمراض المنقولة جنسيًا



إذا لم يتمكن الزوجان من الحمل بعد سنة واحدة من الجماع المتكرر، فإنهما يعتبران عقمين.يشخص "العقم عند الذكور" عندما يكون من المعروف أن الزوجة لديها القدرة على الإنجاب، أو أن جودة السائل المنوي لدى الرجل منخفضة بما يكفي لمنع الحمل.وينتج العقم عند الذكور عادة عن مشاكل في إنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين (تكوين الحيوانات المنوية). يمكن وأن يكون هذا بسبب مشاكل هرمونية، أو ضعف وظيفة الخصيتين أو انسداد في الجهاز البولي التناسلي عند الذكور.ويمكن أن ينخفض إنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين بسبب عوامل تشمل السمنة، والخصية المعلقة، وإصابة الخصية، والحالات الوراثية مثل متلازمة كلاينفلتر.يمكن أن يؤثر العمر أيضًا على الخصوبة، وهذا يرجع إلى:يميل الرجال الأكبر سنًا إلى أن يكون لديهم زوجات أكبر سنًا، وهو ما يرتبط بزيادة وقت الحمل.يزداد خطر الإصابة بحالات طبية أو التعرض للسموم البيئية مع تقدم العمر، مما يقلل من جودة السائل المنوي، ويزيد من معدلات تلف الحمض النووي في الحيوانات المنوية.وقد يؤدي انخفاض هرمون التستوستيرون إلى انخفاض الرغبة الجنسية وعدم القدرة على الانتصاب وصعوبة تحقيق القذف.وتؤثر الشيخوخة سلبًا على الوظيفة الجنسية للذكور، ومؤشرات الحيوانات المنوية والخصوبة، والتي يبدو أنها تسهم جميعًا في انخفاض احتمالية الحمل، وزيادة وقت الحمل وزيادة معدلات الإجهاض.في بعض الأحيان لا يمكن الوقاية من العقم عند الرجال، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لتحسين احتمالية وجود حيوانات منوية صحية، وتتضمن:باختصار، المدخنون الشرهون ينتجون حيوانات منوية أقل من غير المدخنين، كما أن التدخين يدمر الحمض النووي في الحيوانات المنوية. ومع ذلك، فإن أضرار التدخين يمكن عكسها، ويزيد الإقلاع عن التدخين من فرصة الحمل والحصول على طفل صحي.في المتوسط، يعاني الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة من انخفاض جودة الحيوانات المنوية مقارنة بنظرائهم الأكثر صحة. وحتى فقدان بضعة كيلوجرامات يمكن أن يحسن نوعية الحيوانات المنوية.الأمراض المنقولة جنسيًا غير المعالجة يمكن أن تقلل من جودة الحيوانات المنوية وتسبب انسدادًا في أنابيب الحيوانات المنوية. إذا كنت تشعر بالقلق من احتمال الإصابة بعدوى منقولة جنسيًا، راجع الطبيب واحصل على العلاج في أقرب وقت ممكن.