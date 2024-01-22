6 طرق للتخلص من مشكلة التثدي لدى الرجال

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التثدي هو تضخم الثدي عند الرجال، وهو أكثر شيوعًا عند المراهقين والرجال الأكبر سنًا.





ظاهرة التثدي لدى الرجال اضافة اعلان



سبب وراثي



التخلص من مشكلة التثدي



1. أعد النظر في نظامك الغذائي



2. إنقاص الوزن ببطء للحفاظ على ارتفاع هرمون التستوستيرون



3. عدم شرب الكحول



4. ممارسة الرياضة



5. الخيارات الجراحية



6. تقييم الهرمونات



وينتج عن خلل في التوازن بين هرمون الأستروجين الجنسي الأنثوي وهرمون التستوستيرون الجنسي الذكري.ويمكن للسمنة أيضًا أن تزيد من المخاطر، لأنها يمكن أن تزيد من مستويات هرمون الاستروجين، مما قد يؤدي إلى نمو أنسجة الثدي.ويوضح أليكس كاريديس، جراح التجميل من عيادة كاريديس بلندن، أن الأنسجة الدهنية المحيطة بالغدة قد تكون أكبر أيضًا.والجزء الغدي هو الجزء الذي ينتج الحليب عند النساء، لكنه لا يعمل عند الرجال.ووجد باحثون دنماركيون أن الرجال الذين لديهم أنسجة ثدي متضخمة كانوا أكثر عرضة للوفاة قبل سن 75 عامًا.وأضاف أنه سواء كان ذكرًا أو أنثى، يتكون الثدي عادة من مكونين: الأنسجة الغدية والأنسجة الدهنية، موضحًا أن "نسبة الأنسجة في أي ثدي تختلف من مريضة إلى أخرى"، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن".وتختلف درجة الشدة أيضًا، حيث تتراوح من تضخم خفيف إلى كبير في ثدي الرجل، وربما يكون مصحوبًا بترهل الجلد. و"يمكن أن تؤثر الحالة على أحد الثديين أو كليهما، وأحيانًا بشكل غير متساوٍ"، وفق جراح التجميل.وقال كاريديس: "بالنسبة للغالبية العظمى من الأفراد الذين يعانون من التثدي، تكون الحالة مجهولة السبب، مما يعني أنه لا يوجد سبب محدد، إنها مجرد أسباب وراثية".وراثيًا، يميل الرجال إلى تراكم الدهون في منطقة الصدر والبطن، وبالنسبة للعديد من الرجال، تكون رواسب الدهون الزائدة على العضلات الصدرية هي سبب ظهور الغضروف أو الثدي عند الذكور.وقال كاريديس: "يُعرف هذا غالبًا باسم التثدي الكاذب". بالإضافة إلى ذلك، بسبب الزيادة المفاجئة في الهرمونات الجنسية، فإن التثدي شائع عند الذكور المراهقين.وفقًا لكاريديس، فإنه "يعاني ما يصل إلى 65 في المئة من الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 15 عامًا من أعراض التثدي، ولكن هذه الأعراض عادة ما تقل بحلول سن 16 عامًا".وأوضح: "يعاني معظم الرجال من هذه المشكلة لسنوات، وبالنسبة لمعظم المرضى، تطورت المشكلة خلال فترة البلوغ، لذا فهي مشكلة هرمونية وراثية وتطورية".بحسب جراح التجميل، فإنه لاتوجد أي علاجات للتخلص من مشكلة التثدي.وقال: "لا توجد كريمات أو أقراص أو مراهم يمكنني إعطاؤها للمرضى يمكنها ببساطة القضاء على المشكلة".وأضاف: "إن أي إجراء جراحي يجلب معه درجة من المخاطر، لذا فإن الخطوة الأولى غالبًا ما تكون البحث عن علاجات غير جراحية للتثدي، وهناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد، خاصة إذا كنت تعاني من التثدي الكاذب".وفيما يلي ست نصائح للتغلب على مشكلة التثدي:إذا كان وزنًا زائدًا، فقد يكون هذا هو السبب الأكثر وضوحًا للتثدي لدى الرجل، كما أنه يسمح بمستويات أعلى من هرمون الاستروجين الأنثوي في الجسم.وإذا كنت ترغب في خفض ذلك، حاول تجنب الدهون المشبعة مثل تلك الموجودة في الكيك والمعجنات واللحوم الدهنية والزبدة، وكذلك أي أطعمة سكرية ومصنعة.تناول نظام غذائي مليء بالبروتين سيساعدك أيضًا على بناء العضلات. ويتمثل ذلك في البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج منزوع الجلد والأسماك والبيض.وأضاف كاريديس: "بالطبع، تذكر دائمًا أن تأكل الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة".قد يساعد خفض السعرات الحرارية بشكل كبير على التخلص من الوزن غير المرغوب فيه.لكن كاريديس قال إنه يمكن أن يؤثر أيضًا على مستويات هرمون التستوستيرون، والذي بدوره لن يساعد في علاج التثدي لدى الرجال.ويعد فقدان الوزن التدريجي طريقة أكثر أمانًا للتحكم في مستويات هرمون التستوستيرون.وأضاف كاريديس: "إنقاص الوزن تدريجيًا باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. الأطعمة التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة (المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون، على سبيل المثال) تعتبر رائعة في تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون لديك".إلى جانب تضخم البطن، يمكن أن يؤدي شرب الكحول إلى ظهور التثدي لدى الرجل.وقال كاريديس: "يمكن أن يعزى ذلك إلى عدة عوامل، ولكن بشكل أساسي تأثيره على إنتاج الهرمونات. فضلاً عن كونه عالي السعرات الحرارية، يمكن للكحول أن يثبط إنتاج هرمون التستوستيرون، والذي يمكن أن يلعب دورًا في التثدي".إحدى أفضل الطرق لتصغير ثدي الرجل هي ممارسة الرياضة بانتظام.قال كاريديس: "اجمع بين تمارين القلب (لحرق السعرات الحرارية) وتمارين الصدر مثل تمارين الضغط لتقوية منطقة الصدر.وأضاف: "وفقًا لبحث نُشر في المجلة الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء التطبيقي وعلم وظائف الأعضاء المهنية، والذي بحث في الاستجابة الهرمونية لتمارين المقاومة الشديدة، زادت مستويات هرمون التستوستيرون بشكل ملحوظ بعد التدريب على المقاومة الشديدة".وتابع: "القضاء على المحفزات مثل المنشطات أو استخدام أدوية موازنة الهرمونات يمكن أن يمنع المزيد من نمو الثدي، ولكن لسوء الحظ نادرًا ما يعكس الحالة".ويمكن مراجعة الطبيب عند القلق بشأن نمو أنسجة الثدي حيث يمكنه النظر في إمكانية تناول الدواء إذا كان الأمر مرتبطًا بالهرمونات.بالنسبة للعديد من الرجال أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة يفشلان في التخلص من مشكلة التثدي.أوضح كاريديس: "في بعض الأحيان، غالبًا ما تظهر الأنسجة الغدية الزائدة بشكل أكثر بروزًا كلما قمت ببناء عضلات الصدر. في هذه الحالة، غالبًا ما تكون جراحة تصغير الثدي للرجال هي الحل الوحيد للحصول على محيط أكثر جمالية للصدر".وأشار إلى أنه يتم إجراء شق صغير جدًا يبلغ حجمه ثلاثة إلى أربعة ملليمترات تحت كل ذراع، ويتم إدخال قنية لشفط الدهون.وتابع: "لا تتم إزالة جميع الدهون، ولكن يتم ترك طبقة رقيقة من الدهون لضمان محيط ناعم. بعد ذلك، يتم إجراء شق صغير في قاعدة الهالة وإزالة الأنسجة الدهنية".وذكر أنه يمكن عادة العودة إلى العمل في غضون خمسة إلى سبعة أيام بعد الجراحة وممارسة بعض التمارين الخفيفة بعد أسبوعين، و"سترى النتيجة النهائية في غضون ستة إلى تسعة أشهر بعد الجراحة".ويمكن وصف العلاج الهرموني إذا كان سبب تثدي الرجل هو نتيجة خلل هرموني، حيث يوجد المزيد من هرمون الاستروجين الأنثوي، والذي يسبب نمو أنسجة الثدي.قال كاريديس إن حالات قليلة ترجع إلى الهرمونات، لكنه خيار يستحق الاستكشاف إذا فشلت الأساليب الأخرى.وأضاف: "قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة هرمونية إذا تطورت المشكلة مؤخرًا إلى حد ما فجأة ورافقتها أعراض مثل الألم والإفرازات. هذا من شأنه أن يشير إلى أنه قد يكون هناك سبب هرموني".وحذر كاريديس أيضًا من أنه يمكن أن يحدث "نتيجة للاختلالات الهرمونية الناجمة عن أنواع معينة من الستيرويد المنشطة".والستيرويدات هي أدوية يتم تناولها في بعض الأحيان دون استشارة طبية لزيادة كتلة العضلات وأداء اللياقة البدنية - مع التأثير الجانبي المفاجئ المتمثل في حالة التثدي لدى الرجل.وتشمل الآثار الجانبية المحتملة الأخرى انخفاض عدد الحيوانات المنوية، والعقم، وعدم القدرة على الانتصاب، وحب الشباب وآلام في المعدة. لكن في بعض الأحيان، يكون سبب هذا الخلل غير معروف.قال كاريديس: "استخدام الستيرويد يمكن أن يؤدي أيضًا إلى اختلالات هرمونية تؤدي إلى التثدي، حيث يتم تحويل الستيرويدات الابتنائية إلى هرمون الاستروجين في الجسم".وأوضح أن "القضاء على المحفزات مثل المنشطات أو استخدام أدوية موازنة الهرمونات يمكن أن يمنع المزيد من نمو الثدي، ولكن لسوء الحظ نادرا ما يعكس الحالة".