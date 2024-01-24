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نجاح عملية زراعة سماعة عظمية لمريضة سبعينية في مركز القوقعة بالجوف

عمليات
أرشيفية
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نجح فريق طبي متخصص في مركز القوقعة أحد مكونات تجمع الجوف الصحي الجوف في إجراء عملية جراحية لزراعة سماعة عظمية إلكترونية من نوع «OSIA»، لمريضة في العقد السابع من عمرها.اضافة اعلان

معاناة من ضعف السمع

وكانت المريضة تعاني من ضعف سمع منذ سنوات ويوجد لديها التهاب مزمن في الأذن الوسطى في الجهتين، حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.
ويعد هذا الإنجاز متميز، حيث تم استخدام أحدث الأدوات والتقنيات التقنية المتطورة بوجود كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى المعايير الطبية المهنية, كما يعد مركز القوقعة بالجوف من أوائل المراكز في الشرق الأوسط الذي يستخدم هذه التكنولوجيا لتحسين حاسة السمع.

تجمع مكة المكرمة الصحي

وفي وقت سابق، تمكن فريق طبي تكامُلي بقسم جراحة الوجه والفكين بمركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إعاده فك فتاة عشرينية لوضعه الطبيعي.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريضة حضرت الى مركز طب الأسنان التخصصي بالمستشفى تعاني عيباً خُلقياً عبارة عن تقدم شديد في الفك السفلي يصاحبه تراجع للفك العلوي وعدم اطباق الفكين.
صاحب ذلك صعوبة في التنفس والتحدث والمضغ مما أدى الى تأثر المريضة نفسياً جراء هذا العيب الظاهر.
وأضاف "تم استقبال المريضة بعيادة تقويم الأسنان وتم عمل خطة علاجية بمشاركة قسم جراحة الوجه والفكين للعلاج على عدة مراحل، وتقرر اجراء الجراحة بعد انتهاء المرحلة التقويمية من قبل طبيب جراحة الوجه والفكين بالإضافة الى طبيب التقويم المشرف على حالة المريضة.

جراحة لمدة 5 ساعات

وأوضح أن الجراحة استغرقت خمس ساعات تمكن خلالها الفريق الطبي المعالج من إعادة فكي المريضة لوضعها الطبيعي، وغادرت المستشفى بعد يوم واحد من اجراء الجراحة".
وبين التجمع الصحي، بفضل الله تمكنت المريضة من التغلب على الصعوبات التي كانت تواجهها مثل التنفس وأصحبت تتنفس بشكل طبيعي عن طريق الأنف واستعادت الشكل الجمالي والوظيفي للوجه والفكين مما انعكس على صحة المريضة النفسية والمعنوية بشكل إيجابي.

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