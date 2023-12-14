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أحدث سلالات كوفيد في العالم.. أبرز خصائصها وأعراضها

فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حذر علماء في اليابان من أحدث سلالات كوفيد – 19، والتي يمكن أن تنتشر على نطاق واسع في العالم. 
سلالة كوفيد الجديدة (JN.1)، والمعروفة أيضًا باسم (BA.2.86.1.1)، تنتمي إلى سلالة (BA.2.86)، المعروفة باسم بيرولا.اضافة اعلان
ويحتوي بيرولا على أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك، فيما يفترض الخبراء أن السلالة الأحدث (JN.1) يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال. 
ويبدو أن التقدم الجيني لهذه السلالة قادر على التهرب من مناعة كوفيد السابقة.

أبرز سمات المتحور الجديد 

ويحتوي المتحور الجديد على طفرة مميزة L455S في بروتينه الشوكي، بالإضافة إلى ثلاث طفرات أخرى في البروتينات غير الشوكية. 
ومما يثير القلق أن الأبحاث السابقة أظهرت أن اكتساب طفرة L455F يرتبط بزيادة قابلية انتقال الفيروس والقدرة على التهرب المناعي.
وفي الدراسة الجديدة، قام فريق من العلماء في اليابان بالتحقيق في الخصائص الفيروسية للمتحور JN.1. وتم الإبلاغ عن أكثر من 25 تسلسلاً له في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
وقام فريق البحث بتحليل بيانات المراقبة الجينومية من هذه البلدان لتحديد "العدد الإنجابي" للمتحور JN.1. ويشير رقم التكاثر الفعال إلى العدد المتوقع للإصابات الجديدة.
وكشفت النتائج أن رقم التكاثر لمتحور JN.1 كان أعلى من رقم التكاثر لمتحوري بيرولا وكوفيد HK.3.

أكثر انتشارًا ومقاومة للمناعة

ووفقا لفريق البحث، يشير هذا إلى أن المتحور الجديد لديه القدرة على أن يصبح متحورًا مهيمنًا في جميع أنحاء العالم.
وكشف فريق البحث أيضًا أنه شديد المقاومة للمناعة الناجمة عن متحوري XBB.1.5 و EG.5.1، المعروف أيضًا باسم إيرس.

ما هي أعراض متحور JN.1؟

وكشف الدكتور كريس بابادوبولوس، المحاضر الرئيسي في الصحة العامة بجامعة بيدفوردشير، لصحيفة "إكسبريس"، عن أبرز أعراض المتحور الجديد، وتشمل: 
الحمى
السعال
التعب
احتقان بالأنف
سيلان الأنف
إسهال  
الصداع . 


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