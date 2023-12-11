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دراسة: فيروس كورونا قد يستمر في الرئتين لمدة عام ونصف

كورونا
فيروس كورونا
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كشفت دراسة حديثة، أن فيروس كورونا قد يستمر في الرئتين لمدة قد تصل إلى عام ونصف تقريبا.
وأوضحت دراسة، قام بها فريق من معهد باستور بالتعاون مع معهد أبحاث عام فرنسى وهيئة الطاقات البديلة والطاقة الذرية "cea" أن فيروس كورونا يبقي في الرئة للأشخاص المصابين لفترة تصل إلى 18 شهرا بعد الإصابة.اضافة اعلان

أهم نتائج الدراسة


وتظهر النتائج، المنشورة في مجلة Nature Immunology ، أن هناك العديد من المضاعفات الصحية المرتبط بالإصابة بفيروس كورونا، أولها بقاء الفيروس في الرئة لمدة تصل إلى 18 شهرا، واستمرار بقائه يتسبب في الإصابة بفشل وضعف الجهاز المناعي الذي يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي.

التسبب في العدوى


وأوضحت الدراسة، أنه بعد التسبب في العدوى يصعب اكتشاف أي فيروس الجسم مصاب به، فالفيروسات تستمر في الجسم بشكل سري، فمثال على هذا فيروس نقص المناعة البشرية، الذي يظل كامنًا في بعض الخلايا المناعية ويمكن أن ينشط مرة  واحدة.

وقالت الدكتورة ميكايلا مولر تروتوين، رئيسة مركز وحدة فيروس نقص المناعة البشرية والالتهابات والاستمرارية في معهد باستور، إلى أنه تمت ملاحظة استمرار الالتهاب لفترات طويلة في الرئة عند الإصابة بفيروس كورونا، واشبته العلماء أن هذا الأمر قد يكون بسبب وجود فيروس علي الجسم.

وحللت الدراسة عينات بيولوجية من نماذج حيوانية أصيبت بالفيروس، وأوضحت النتائج الأولية للدراسة علي وجود فيروسات في رئة بعض الأشخاص من ستة إلى 18 شهرا من الإصابة.

وبينت الدراسة أنه على الرغم من أن الفيروس لم يكن قابلا للاكتشاف في الجهاز التنفسي العلوي أو الدم، إلا أن له آثار في رئة الأشخاص بعد الإصابة.


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