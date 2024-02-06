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Apple تفوز ببراءة اختراع لجهاز MacBook المستقبلي المحتمل

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براءة اختراع لشركة أبل
أ أ
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فازت شركة أبل Apple ببراءة اختراع لجهاز MacBook المستقبلي المحتمل، والذي يدمج قلم Apple Pencil.

جهاز MacBook المستقبلي المحتملاضافة اعلان


وعلق الخبير التقني عبدالله السبيعي على ذلك بقوله عبر حسابه في منصة إكس : "إن جهاز MacBook المستقبلي المحتمل الذي يدمج قلم Apple Pencil الذي يحل محل F-Keys".
يذكر أن شركة آبل قدمت مؤخرًا طلب براءة اختراع لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة لتصميم MacBook المستقبلي الذي سيكون مصنوعًا بالكامل من لوحة التتبع الزجاجية.

لوحة تتبع زجاجية


وتغطي براءة الاختراع واجهة إدخال / إخراج عن طريق اللمس في منطقة لوحة اللمس التي تكون خالية من الحواف وقابلة للتشكيل مصنوعة من مواد مختلفة مثل الزجاج المعدني والمواد المركبة. يمكن أن يكون سطح واجهة المستخدم عبارة عن غطاء واقي ، مثل الزجاج أو الياقوت ، يجلس فوق منطقة العرض النشطة للشاشة.

وينص بيان براءة الاختراع رقم 17 الخاص بشركة آبل على أن الكمبيوتر المحمول سيكون له سطح زجاجي أعلى مع تحديد منطقة لوحة التتبع على السطح الزجاجي العلوي.
براءة الاختراع الجديدة تشكل مثالاً لتوزيع المناطق المرنة المحلية المحددة في السطح الداخلي لجهاز إلكتروني والذي قد يكون مرتبطًا بواجهة إدخال القوة / الإخراج اللمسي.

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