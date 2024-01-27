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صحيفة تواصل الالكترونية

تثبيت الأحداث والمناسبات بالدردشات الجماعية.. ميزة قادمة في واتساب

واتساب 2
واتساب
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كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي، عن ميزة جديدة قادمة تتعلق بتثبيت الأحداث والمناسبات عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب.

ميزة جديدة قادمة في واتساباضافة اعلان


وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "يعمل واتساب WhatsApp على خيار جديد لتثبيت الأحداث والمناسبات في الدردشات الجماعية".

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب أنه يعمل على إطلاق ميزة جديدة لمشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين مكانياً مع الحفاظ على الخصوصية، وستكون متاحة في تحديث مستقبلي.

ميزة قادمة في واتساب


وبعد الإعلان عن ميزة السماح للمستخدمين بمشاركة ملفات بحجم 2 غيغابايت، يستكشف تطبيق واتساب الآن وظائف إضافية مصممة لتمكين المستخدمين من مشاركة الملفات بسهولة وبطريقة آمنة.

مشاركة آمنة وضمان للخصوصية


ومن خلال الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام آندرويد 2.24.2.20، اكتشف المتابعون أن واتساب يعمل على ميزة جديدة لمشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين مكانياً من الهاتف، مع بقاء رقم الهاتف الموصول بتطبيق واتساب مخفياً دائماً لجهات الاتصال غير المسجلة على الهاتف.
وتتيح هذه الميزة ضمان الخصوصية والأمان في كل عملية تبادل لجميع المستخدمين لتطبيق التراسل الفوري واتساب.

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