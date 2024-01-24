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ميزة جديدة في هواتف "أبل" تحمي جهازك وبطاقاتك البنكية من السرقة

تحديثات ايفون
نظام تشغيل أبل
أ أ
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كشف المختص التقني سعد الضاوي عن ميزة جديدة أضافتها "أبل " في التحديث الأخير لنظام تشغيلها.

"أبل" تضيف ميزة جديدة لنظام تشغيلها:اضافة اعلان


وأوضح في مقطع فيديو عبر "إكس"، أن شركة أبل أضافت ميزة تحمي الجهاز من السرقة وكذلك البيانات الشخصية المهمة والبطاقات المصرفية، لافتا إلى أنه يمكن تفعيلها من الإعدادات.

أضاف: "الجهاز راح يتعرف على الاماكن والنادي والبيت أو غيره، إذا سرق أحد جهازك ، فإن الجهاز سيكون في وضع الأمان ولن يستطيع الشخص تغيير الإعدادات أو الوصول لبطاقاتك البنكية والباسوردات".

أبل تتربع على عرش الهواتف الذكية في عام 2023



وأزاحت شركة أبل الأمريكية منافستها سامسونج الكورية الجنوبية عن عرش مبيعات الهواتف الذكية في عام 2023 على مستوى العالم.

واحتلت أبل المرتبة الأولى من حيث حجم مبيعات الهواتف الذكية في عام 2023، بحسب بيان لشركة أبحاث السوق "International Data Corporation".

وأشار البيان إلى أن مبيعات الهواتف الذكية العالمية انخفضت بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.17 مليار هاتف في عام 2023.
وهذا كان أقل حجم مبيعات خلال السنوات العشر الماضية، بحسب البيان.

ولفت البيان إلى أن 2010 كان العام الأخير الذي تربعت فيه شركة أخرى غير سامسونج على قمة سوق الهواتف الذكية.

سامسونج تصدرت سوق الهواتف الذكية 12 عامًا



ومنذ 2011 كانت سامسونج تتصدر سوق مبيعات الهواتف الذكية واستمر ذلك 12 عامًا حتى 2022.
وأفاد البيان أن شركة أبل احتلت المرتبة الأولى بحصة سوقية بلغت 20.1 بالمئة في 2023.
فيما جاءت سامسونج بالمركز الثاني بحصة سوقية بلغت 19.4 بالمئة، تلتها شاومي الصينية بـ 12.5 بالمئة.
في حين بلغت الحصة السوقية لشركة أوبو الصينية 8.8 بالمئة، وفق البيان.

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