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صحيفة تواصل الالكترونية

لأول مرة.. تجارب لدمج "شات جي بي تي" في أجهزة آيفون

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
آيفون
أ أ
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من المتوقع أن تكشف شركة آبل، ولأول مرة، عن ميزات الذكاء الاصطناعي الرئيسية الجديدة مع نظام التشغيل iOS 18، في يونيو القادم.
وكشف الكود الذي عثر عليه محللون من موقع 9to5Mac في الإصدار التجريبي الأول من iOS 17.4 ، أن شركة آبل تواصل العمل على إصدار جديد من سيري مدعوم بتقنية نماذج اللغة الكبيرة، مع القليل من المساعدة من مصادر أخرى.اضافة اعلان

دمج "شات جي بي تي" في أجهزة آيفون


ويبدو أن آبل تستخدم واجهة شات جي بي تي الخاصة بشركة OpenAI للاختبار الداخلي للمساعدة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ووفقاً للكود، يتضمن نظام التشغيل iOS 17.4 إطار عمل خاص جديد لـ SiriSummarization يقوم بإجراء مكالمات إلى شات جي بي تي، ويبدو أن هذا شيء تستخدمه آبل للاختبار الداخلي لميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

ويوضح الخبراء، أنه توجد أمثلة متعددة لمطالبات النظام لإطار عمل SiriSummarization في iOS 17.4 آيضاً، ويتضمن ذلك أشياء مثل "يرجى التلخيص" و"الرجاء الإجابة على هذه الأسئلة" و"الرجاء تلخيص النص المحدد"، ويطالب النظام أيضاً بذكر ما يجب فعله، عندما يتم إدخال مدخلات في شكل رسالة.

الذكاء الاصطناعي وتطبيق الرسائل


ويتماشى هذا مع التقارير السابقة من بلومبرغ، التي قالت إن شركة آبل تعمل على تكامل الذكاء الاصطناعي في تطبيق الرسائل الذي يمكنه طرح الأسئلة وإكمال الجمل تلقائياً.

ومن غير المرجح أن تستخدم آبل نماذج OpenAI لتشغيل أي من ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في نظام التشغيل iOS 18، وبدلاً من ذلك، فإن ما تفعله هنا هو اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مقابل شات جي بي تي.

ويشير رمز iOS 17.4 إلى أن آبل تختبر 4 نماذج مختلفة للذكاء الاصطناعي. ويتضمن ذلك النموذج الداخلي لشركة آبل المسمى Ajax، ويوضح iOS 17.4 أن هناك إصدارين من AjaxGPT أحدهما تتم معالجته على الجهاز والآخر لا تتم معالجته. 

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