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5 مزايا في ويندوز 11 أوقفتها مايكروسوفت في 2023

ويندوز 11
ويندوز 11
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يتحدث مستخدموا تطبيقات مايكروسوفت عن مزايا كانت موجودة في ويندوز 11 ولكن أوقفتها الشركة خلال عام 2023 الذي أوشك على الانتهاء.
وتفصيلا، عرضت إنديان إكسبريس أهم 5 ميزات أوقفتها مايكروسوفت في ويندوز 11 في 2023.اضافة اعلان

مزايا توقفت في ويندوز 11


1- WordPad

أضيف برنامج WordPad في 1995 لنظام التشغيل ويندوز 95 وهو عبارة عن محرر نصوص منسق حصل على العديد من التحديثات في السنوات الماضية، آخرها في ويندوز 8.

وفي سبتمبر، أعلن عملاق التكنولوجيا أن WordPad سيختفي من ويندوز، وأن على المستخدمين الانتقال إلى وورد للحصول على مستندات نصية غنية. ومن المرجح إيقافه نهائياً في أواخر 2024.

2- البريد والتقويم

تخلت مايكروسوفت ببطء عن تطبيقات البريد والتقويم لصالح تطبيق Outlook الجديد. ووفق مايكروسوفت، فإن أجهزة ويندوز 11 التي ستطرح في 2024 ستأتي مع تطبيق Outlook لنظام التشغيل ويندوز الجديد باعتباره تطبيق البريد الافتراضي.

3- نصائح ويندوز

كان Windows Tip المكان الذي يقصده الكثيرون للتحقق من ميزات ويندوز الجديدة، ومع ذلك، أعلن عملاق التكنولوجيا الشهر الماضي، إزالته من الإصدار التقبل من نظام التشغيل ويندوز 11. وتقول مايكروسوفت إنها ستستبدله بتطبيق "الحصول على المساعدة" الذي يتيح البحث بسرعة عن المعلومات، مع خيار الاتصال بممثل الدعم.

4- أداة التعرف على الكلام

أعلنت مايكروسوفت أن أداة التعرف على الكلام التي وفرتها في ويندوز فيستا في 2006 لم تعد مدعومة وستستبدلها قريباً بميزة "الوصول الصوتي" المتوفرة بالفعل على نظام التشغيل ويندوز 11.

5- إيقاف تطبيق كورتانا
في يونيو، أعلنت مايكروسوفت أنها ستتخلص من مساعدها الصوتي كورتانا المستوحى من لعبة هالو، الذي أطلقته في 2014 لنظام التشغيل ويندو فون 8.1، ثم في نظام التشغيل ويندوز 10. وقررت الشركة سحبه من ويندوز 11، وستكتفي بعرضه تطبيقاً مستقلاً في المستقبل. 

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