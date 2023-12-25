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مفاجأة مايكروسوفت.. إضافة مزايا جديدة إلى ويندوز 11 في هذا التوقيت

ويندوز 11
إضافة مزايا جديدة إلى ويندوز 11
أ أ
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تعتزم شركة مايكروسوفت إطلاق مزايا جديدة لنظام ويندوز 11 في أجهزة الحاسوب، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في النظام تماشيًا مع قانون الأسواق الرقمية الذي سنّه الاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان

أبرز المزايا الجديدة لمايكروسوفت إلى ويندوز 11

ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع ويندوز سنترال نقًلا عن مصادره في مايكروسوفت، فإن المزايا الجديدة تشمل:
- تحسينات في تجربة المستخدم.
- خيارات جديدة في قسم إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تحسين إدماج خدمات مايكروسوفت 365.
- تمكين المستخدمين من إزالة بعض العناصر المثبتة افتراضيًا في النظام، وغيرها.
- وسيتيح التحديث القادم إمكانية إزالة برامج مايكروسوفت المثبتة افتراضيًا في نظام ويندوز 11، مثل متصفح إيدج وبرنامج الصور والمساعد الصوتي وغيرهم.
- بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من تغيير محرك البحث الافتراضي عند البحث، وإخفاء عرض الأخبار في قسم الويدجت.
- وفي الأجهزة التي تدعم شاشاتها الكتابة بالقلم، سيتمكن المستخدمون من استخدام القلم في الكتابة يدويًا مباشرةً في أي خانة تقبل الإدخال النصي مثل مربعات البحث.
- وسيعمل النظام على تحويل الكتابة اليدوية إلى نصوص رقمية.

تحسينات في تطبيقات نظام ويندوز 11

وستحصل تطبيقات نظام ويندوز 11 على بعض التحسينات، مثل:
- عرض عدد الأحرف في الشريط السفلي في تطبيق المفكرة.
- وإظهار اختصار التحرير باستخدام المفكرة في القائمة التي تظهر عند الضغط على أي مستند نصي.
- وفي تطبيق المتجر، ستضيف مايكروسوفت تبويب Arcade الذي يتيح للمستخدمين تشغيل بعض الألعاب فورًا دون الحاجة إلى تنزيلها، مع تحسين الواجهة الرئيسة للمتجر، وتسريع تشغيله.
- وستحسّن مايكروسوفت ميزة التحكم الصوتي Voice Access لتدعم شاشات متعددة في وقت واحد.
- بالإضافة إلى دعم المزيد من اللغات مثل الفرنسية والإسبانية والألمانية.
- وإتاحة ميزة الاختصارات الصوتية التي تتيح للمستخدم تخصيص إجراءات محددة استنادًا لأوامر صوتية معينة.
- وفيما يتعلق بخاصية المشاركة القريبة في نظام ويندوز 11، ستتيح مايكروسوفت للمستخدمين إمكانية تعيين اسم محدد للجهاز يظهر عند مشاركة الملفات معه لتسهيل الوصول إليه، مع تحسين سرعة نقل الملفات.

موعد إصدار التحديث القادم

ومن المتوقع أن تصدر مايكروسوفت تحديثها القادم لنظام ويندوز 11 خلال الربع الأول من عام 2024، وقد يحمل هذا التحديث اسم Moment 5.
وسيكون التحديث متاحًا للمستخدمين الذين حدثوا نظام ويندوز 11 في أجهزتهم إلى إصدار 23H2.

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