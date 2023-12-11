مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة لمستخدمي برنامج الـ Word

أهمية الميزة الجديدة اضافة اعلان



خيارات التصفية الثلاثة



أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft إضافة ميزة تتيح لمستخدمي برنامج الوورد Word على منصة الويب تفعيل ميزة تصفية التعليقات.وتساعد هذه الميزة، المستخدمين في الوصول إلى التعليقات الأكثر صلة، حيث يتم الآن طرح القدرة على تصفية التعليقات في Word للويب ونسخة macOS الخاص به.ويمكنك الحصول على التعليقات التي تشير إلى المستخدم باستخدام إشارة @، والتعليقات النشطة، والتعليقات التي تم حلها باستخدام خيار التصفية الجديد، مع ملاحظة أنه قبل ذلك، لم يكن لدى المستخدمين خيار آخر لتجاهل التعليقات التي تم حلها، على الرغم من أنهم قاموا بمعالجة هذه المشكلات.وتوضح الشركة، أن الطريقة التي تعمل بها ميزة فلترة التعليقات في Word بسيطة جدًا، فكل ما عليك فعله هو تحديد الزر "تعليقات" ثم النقر فوق "تصفية" السهم لأسفل.ووفقا لبيان شركة مايكروسوفت فإن القيام بهذه الخطوات، سيؤدي إلى الكشف عن خيارات التصفية الثلاثة، ويمكنك اختيار أي من الثلاثة بناءً على سير عملك.ويمكن للمستخدم تغيير الميزة، وإخبار Word بالعودة إلى حالته الأصلية وعرض كافة التعليقات. للقيام بذلك، تحتاج إلى النقر فوق الزر "إعادة تعيين الكل".