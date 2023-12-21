بالتفاصيل.. مايكروسوفت تصلح مشكلات كبيرة في ويندوز 11

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أصلحت مايكروسوفت مشكلة في نظام ويندوز 11 تسبب انقطاع
اتصال الأجهزة بشبكات واي فاي في الجامعات والمؤسسات التعليمية والشبكات العامة.
مايكروسوفت وفشل الاتصال بشبكات واي فايوكانت الشركة قد أقرّت حديثًا بوجود المشكلة بعد تصاعد
الكثير من الشكاوى بشأنها، حيث أكدت فشل الاتصال بشبكات واي فاي في أجهزة بعض
المستخدمين بعد صدور تحديثات KB5032288 وKB5033375 ضمن
التحديثات التراكمية لنظام ويندوز 11 لشهر ديسمبر.
مايكروسوفت تحل مشكلة واي فاي في ويندوز 11وحلّت مايكروسوفت المشكلة بشكل هادئ من خلال أداة
التراجع عن المشكلات المعروفة Known Issue Rollback التي تُعرف اختصارًا KIR في
نظام ويندوز.
مع ملاحظة أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 24 ساعة حتى يجري حل المشكلة تلقائيًا في كافة الأجهزة المتضررة.
وقد تساعد عملية إعادة تشغيل جهاز ويندوز في إصلاح المشكلة بشكل أسرع وفقًا لما ذكرته الشركة، ولا تتطلب عملية الإصلاح أي تغييرات أخرى يجريها المستخدم.
الشبكات المنزليةومن الملاحظ أن الجامعات والشركات وشبكات الإنترنت
العامة هي التي تضررت من المشكلة بشكل رئيس، وقد صرحت مايكروسوفت بأنه من غير
المرجح تأثر الشبكات المنزلية.
تنزيل التحديثات الأخيرة لنظام ويندوز 11 ومن الجدير بالذكر أن بعض المستخدمين قد أقدموا على
إزالة التحديث التراكمي الأخير لنظام ويندوز 11 لإصلاح الاتصال بشبكات واي فاي،
وقد أثبت هذا الحل فاعليته قبل أن تؤكد مايكروسوفت المشكلة وتحلها.
ويمكن للمستخدمين الآن تنزيل التحديثات الأخيرة لنظام ويندوز 11 دون أن يشعروا بالقلق من أن تؤثر تلك التحديثات في استقرار اتصال واي فاي في أجهزتهم.