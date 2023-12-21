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بالتفاصيل.. مايكروسوفت تصلح مشكلات كبيرة في ويندوز 11

ويندوز 11
ويندوز 11
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أصلحت مايكروسوفت مشكلة في نظام ويندوز 11 تسبب انقطاع اتصال الأجهزة بشبكات واي فاي في الجامعات والمؤسسات التعليمية والشبكات العامة.اضافة اعلان

مايكروسوفت وفشل الاتصال بشبكات واي فاي

وكانت الشركة قد أقرّت حديثًا بوجود المشكلة بعد تصاعد الكثير من الشكاوى بشأنها، حيث أكدت فشل الاتصال بشبكات واي فاي في أجهزة بعض المستخدمين بعد صدور تحديثات KB5032288 وKB5033375  ضمن التحديثات التراكمية لنظام ويندوز 11 لشهر ديسمبر.

مايكروسوفت تحل مشكلة واي فاي في ويندوز 11

وحلّت مايكروسوفت المشكلة بشكل هادئ من خلال أداة التراجع عن المشكلات المعروفة Known Issue Rollback  التي تُعرف اختصارًا KIR في نظام ويندوز.
مع ملاحظة أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 24 ساعة حتى يجري حل المشكلة تلقائيًا في كافة الأجهزة المتضررة.
وقد تساعد عملية إعادة تشغيل جهاز ويندوز في إصلاح المشكلة بشكل أسرع وفقًا لما ذكرته الشركة، ولا تتطلب عملية الإصلاح أي تغييرات أخرى يجريها المستخدم.

الشبكات المنزلية

ومن الملاحظ أن الجامعات والشركات وشبكات الإنترنت العامة هي التي تضررت من المشكلة بشكل رئيس، وقد صرحت مايكروسوفت بأنه من غير المرجح تأثر الشبكات المنزلية.

تنزيل التحديثات الأخيرة لنظام ويندوز 11

ومن الجدير بالذكر أن بعض المستخدمين قد أقدموا على إزالة التحديث التراكمي الأخير لنظام ويندوز 11 لإصلاح الاتصال بشبكات واي فاي، وقد أثبت هذا الحل فاعليته قبل أن تؤكد مايكروسوفت المشكلة وتحلها.
ويمكن للمستخدمين الآن تنزيل التحديثات الأخيرة لنظام ويندوز 11 دون أن يشعروا بالقلق من أن تؤثر تلك التحديثات في استقرار اتصال واي فاي في أجهزتهم.

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