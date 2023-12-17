الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مايكروسوفت تكشف عن تفاصيل تفكيك أخطر شبكة جريمة إلكترونية

الاحتيال - قرصنة - هكر -0- احتيال المواقع
قرصنة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تمكنت من تفكيك البنية التحتية لشبكة جريمة إلكترونية باعت حسابات احتيالية على خدمة البريد الإلكتروني أوتلوك إلى قراصنة آخرين ومنهم عصابة سكاتيرد سبايدر الخطيرة.اضافة اعلان

تفكيك شبكة جريمة إلكترونية


وأوضحت مايكروسوفت، في بيان لها: "إن الشبكة التي فككتها اسمها "ستورم 1152" توصف بأنها لاعب رئيسي في عالم الجريمة الإلكترونية، حيث تقدم نظاماً متكاملاً من خدمة الحوسبة السحابية "سي.إيه.إيه.إس"، والتي تقدم خدمات القرصنة والجرائم الإلكترونية  لأفراد ومجموعات أخرى".

وتأسست مجموعة ستوم1152-  لبيع حوالي 750 مليون حساب احتيالي على خدمات مايكروسوفت من خلال خدمتها التي حملت اسم "هوتميل بوكس دوت إم.إي" وحققت إيرادات غير مشروعة بملايين الدولارات وسببت  خسائر لمايكروسوفت بملايين الدولارات.

ووصفت الشركة الأمريكية الشبكة بأنها "البائع والمنشئ الأول لحسابات مايكروسوفت الاحتيالية".
ووصفت مايكروسوفت هذه العملية باعتبارها "نظام لاستخدام نقاط الإنترنت للتسلل إلى أجهزة أنظمة أمان مايكروسوفت على أساس أنهم مستخدمون طبيعيون شرعيون لخدمات مايكروسوفت، وفتح حسابات البريد الإلكتروني على مايكروسوفت أوتلوك بأسماء مستخدمين مزيفين، وبيع هذه الحسابات إلى عصابات الجريمة الإلكترونية.

القرصنة للحصول على فدية


وبينت مايكروسوفت أنها حددت عدة مجموعات قرصنة للحصول على فدية تستفيد من خدمات شبكة ستورم 1162، بما في ذلك مجموعة أوكتو تيمبست والمجموعة الأشهر سكاتيرد سبايدر.
يشار إلى أن مجموعة سكاتيرد سبايدر  تتكون من مجموعة من الشباب المتحدثين باللغة الإنجليزية، وارتبطت في وقت سابق من العام الحالي بهجمات استهدفت  عملاء شركة أوكتا في محاولة لسرقة بيانات حساسة.

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

النتيجة الأعلى.. تخريج 433 خريجًا من الدفعة الـ 14 لـ "كاوست"

بشرى.. متصفح فايرفوكس يضيف 450 ميزة جديدة

مختص تقني يكشف مفاجأة حول علاقة 69 مليون وظيفة بشرية بالذكاء الاصطناعي

السبب غامض.. "تشات جي بي تي" يرفض الإجابة على تساؤلات المستخدمين

أبل الأكثر انخفاضًا.. تراجع إيرادات كبرى شركات الكمبيوتر إلى نحو 41 مليار دولار

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مايكروسوفت 10:36 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة لمستخدمي برنامج الـ Word

مايكروسوفت 1:44 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

لمساعدة المكفوفين.. مايكروسوفت تطلق تطبيقا يعمل بـ 36 لغة العام المقبل

تطبيق يساعد المكفوفين 11:09 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

بشرى لذوي الهمم.. "مايكروسوفت" تطرح تطبيقًا لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر

ويندوز 11 1:49 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

مايكروسوفت تختبر ميزة لتوفير الطاقة في ويندوز 11

اقرأ أيضا

سدايا
3:37 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

رئيس "سدايا": قطاع التقنية يشهد ظهور وظائف تنافسية بمسميات مختلفة

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
2:41 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

ميزة جديدة على آيفون تحمي هاتفك من السرقة والاحتيال

خرائط جوجل
12:03 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

تحديث جديد.. خرائط جوجل تتيح مسح جميع آثار زياراتك وعمليات البحث

منصة اكس
11:02 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. خلل يضرب إكس .. ماذا يحدث عند الضغط على الروابط ؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

شركات الكهرباء
11:01 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر وطريقة السداد

أهم 10
10:01 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع بمواطن وسوداني ومشهد مؤثر في وداع الشيخ نواف

غ
9:00 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. فتيات في سن الـ20 عاما.. آلاف العاملات يدخلن دولة عربية عبر مكاتب وهمية

الداخلية
8:06 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن وسوداني اشتركا في جرائم مروعة بالشرقية

زواج ---
7:50 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

"أقلهن مهراً أكثرهن بركة".. مهر عروس أقل من دولار بدولة عربية

الضمان الاجتماعي المطور
7:27 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

رابط وخطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني 1445