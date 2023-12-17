مايكروسوفت تكشف عن تفاصيل تفكيك أخطر شبكة جريمة إلكترونية

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أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تمكنت من تفكيك البنية التحتية لشبكة جريمة إلكترونية باعت حسابات احتيالية على خدمة البريد الإلكتروني أوتلوك إلى قراصنة آخرين ومنهم عصابة سكاتيرد سبايدر الخطيرة. اضافة اعلان





تفكيك شبكة جريمة إلكترونية



القرصنة للحصول على فدية



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وأوضحت مايكروسوفت، في بيان لها: "إن الشبكة التي فككتها اسمها "ستورم 1152" توصف بأنها لاعب رئيسي في عالم الجريمة الإلكترونية، حيث تقدم نظاماً متكاملاً من خدمة الحوسبة السحابية "سي.إيه.إيه.إس"، والتي تقدم خدمات القرصنة والجرائم الإلكترونية لأفراد ومجموعات أخرى".وتأسست مجموعة ستوم1152- لبيع حوالي 750 مليون حساب احتيالي على خدمات مايكروسوفت من خلال خدمتها التي حملت اسم "هوتميل بوكس دوت إم.إي" وحققت إيرادات غير مشروعة بملايين الدولارات وسببت خسائر لمايكروسوفت بملايين الدولارات.ووصفت الشركة الأمريكية الشبكة بأنها "البائع والمنشئ الأول لحسابات مايكروسوفت الاحتيالية".ووصفت مايكروسوفت هذه العملية باعتبارها "نظام لاستخدام نقاط الإنترنت للتسلل إلى أجهزة أنظمة أمان مايكروسوفت على أساس أنهم مستخدمون طبيعيون شرعيون لخدمات مايكروسوفت، وفتح حسابات البريد الإلكتروني على مايكروسوفت أوتلوك بأسماء مستخدمين مزيفين، وبيع هذه الحسابات إلى عصابات الجريمة الإلكترونية.وبينت مايكروسوفت أنها حددت عدة مجموعات قرصنة للحصول على فدية تستفيد من خدمات شبكة ستورم 1162، بما في ذلك مجموعة أوكتو تيمبست والمجموعة الأشهر سكاتيرد سبايدر.يشار إلى أن مجموعة سكاتيرد سبايدر تتكون من مجموعة من الشباب المتحدثين باللغة الإنجليزية، وارتبطت في وقت سابق من العام الحالي بهجمات استهدفت عملاء شركة أوكتا في محاولة لسرقة بيانات حساسة.