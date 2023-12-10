يوتيوب يتيح ميزة إيقاف تعليقات المشاهدين على مقاطع الفيديو مؤقتًا

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أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب" عن إضافة خيار جديد يسمح لأصحاب القنوات بمنع المشاهدين من إضافة تعليقات جديدة على مقاطع الفيديو المنشورة، في حين يظل بإمكان المشاهدين رؤية التعليقات الحالية. اضافة اعلان

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يوتيوب يتيح إيقاف التعليقات مؤقتًا



السيطرة على التعليقات



4 مستويات من الإشراف



يمكن لأصحاب القنوات الآن إيقاف التعليقات مؤقتًا دون الحاجة إلى تعطيلها بشكل كامل، مما يتيح لهم التحكم في التعليقات الجديدة دون تأثير التعليقات السابقة. عند تفعيل هذا الخيار، يتم إخفاء صندوق إضافة التعليقات تحت الفيديو مع إشارة بأن التعليقات متوقفة مؤقتًا.هذا الخيار يمنح منشئي المحتوى السيطرة الأكبر على التعليقات التي تصل إلى محتواهم على يوتيوب، كما يتيح لهم وقتًا إضافيًا للتعامل مع التعليقات السلبية أو غير المناسبة.يوتيوب قامت بتحسين خيارات إشراف التعليقات المسموح بها، وتقديم أربعة مستويات مختلفة من الإشراف، مثل بدون إشراف، والمراجعة الكاملة لجميع التعليقات، بالإضافة إلى مستويات أساسية، ومتشددة للتحكم في التعليقات غير المناسبة.وفي سياق متصل، يختبر يوتيوب حاليًا ميزة تلخيص التعليقات المنشورة على مقاطع الفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يُسهِّل على المشاهدين فهم واستيعاب عدد كبير من التعليقات بشكل أسرع وأسهل.