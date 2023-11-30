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رئيس جوجل السابق: الذكاء الاصطناعي يعرض البشرية للخطر خلال 5 سنوات

الذكاء الاصطناعي
تطورات مذهلة في تقنية الذكاء الاصطناعي
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حذر الرئيس التنفيذي لشركة "جوجل" سابقًا، بشأن الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه يمكن أن "يعرض البشر للخطر" في غضون خمس سنوات. اضافة اعلان
وقال الملياردير إريك شميدت، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ جوجل ما بين عام 2001 و2011، إنه لا توجد ضمانات كافية على الذكاء الاصطناعي، وإنها مسألة وقت فقط قبل أن يفقد البشر السيطرة على التكنولوجيا.

كارثة ناجازاكي وهيروشيما

وفي سياق تحذيره، دلل شميدت الذي كان يتحدث في قمة صحية يوم الثلاثاء، بإلقاء الأسلحة النووية على هيروشيما ونجازاكي في اليابان، قائلاً: "بعد ناجازاكي وهيروشيما، استغرق الأمر 18 عامًا للتوصل إلى معاهدة بشأن حظر التجارب وأشياء من هذا القبيل. ليس لدينا هذا النوع من الوقت اليوم".
وأشار شميدت إلى أن الحكومات لا تفعل ما يكفي لمنع الذكاء الاصطناعي من تعريض البشرية للخطر، معتبرًا أنها مسألة وقت فقط قبل أن يفقد البشر السيطرة.
وكان شميدت يعتقد سابقًا أن الأمر قد يستغرق 20 عامًا قبل أن يشكل الذكاء الاصطناعي خطرًا على المجتمع  مثل اكتشاف إمكانية الوصول إلى الأسلحة، ولكن يبدو أن هذا الإطار الزمني يقترب الآن بسرعة، حسب تحذيره.
وأوضح أن الباحثين اعتقدوا في السابق أن الأمر قد يستغرق 20 عامًا قبل أن يشكل الذكاء الاصطناعي خطرًا على المجتمع، مثل اكتشاف إمكانية الوصول إلى الأسلحة، ولكن يبدو أن هذا الإطار الزمني يقترب الآن بسرعة.
وصرح شميدت للصحفيين بأن بعض الخبراء يقولون إن الأمر قد يستغرق خمس سنوات فقط حتى تصبح التكنولوجيا تهديدًا، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".

تشكيل هيئة دولية 

واقترح التصدي للخطر المحتمل من خلال إنشاء هيئة دولية مماثلة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) "لتقديم معلومات دقيقة لصانعي السياسات"، الذين يمكنهم تعزيز الحاجة الملحة لتنظيم الذكاء الاصطناعي وسيكون عليهم اتخاذ إجراءات فورية.
ويعد شميدت هو أحدث مسؤول سابق في جوجل يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي، حيث انضم إلى مهندس جوجل السابق بليك ليموين، ورئيس الأعمال السابق مو جودات، وعالم الكمبيوتر تيمنيت جيبرو، والأب الروحي للذكاء الاصطناعي نفسه، جيفري هينتون. 

مخاطر التكنولوجيا المفترضة

وقال هينتون، الذي يُنسب إليه الفضل في إنشاء وتطوير الذكاء الاصطناعي، إنه ترك جوجل في أبريل من أجل أن يتفرغ للتحذير من مخاطر التكنولوجيا المفترضة.
 وأضاف لصحيفة نيويورك تايمز: "أعزي نفسي بالعذر الطبيعي: لو لم أفعل ذلك، لكان شخص آخر قد فعل ذلك".
وتحدث عن التحيز والمعلومات الخاطئة التي يحفزها الذكاء الاصطناعي، وقال إن التكنولوجيا سريعة التطور قد تخلق عالمًا لن يتمكن فيه الكثيرون من معرفة ما هو صحيح بعد الآن.
ويثير الذكاء الاصطناعي الخوف بين خبراء التكنولوجيا بسبب تطوراته المتسارعة وقدرته على الحلول محل البشر في الوظائف، وإنتاج صور نمطية ضارة، والتحيز، ومعلومات مضللة، والتعبير عن الرغبة في سرقة الشفرات النووية.

إقالة الرئيس التنفيذي لشركة آوبن آي

وتحدثت تقارير مؤخرًا عن إقالة الرئيس التنفيذي لشركة "آوبن آي"، سام ألتمان بعد أن قدم موظفان شكاوى إلى مجلس الإدارة بأنه كان ينشئ نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي يمكنه حل المعادلات الرياضية التي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على المدى الطويل. 
وأقيل ألتمان من منصبه قبل إعادته إلى منصبه لاحقًا بعد أن كتب 700 موظف خطابًا يطالبون بإعادته إلى الشركة وهددوا بالاستقالة إذا لم يمتثل مجلس الإدارة.
واستسلمت الشركة في النهاية، وأعادت توظيف ألتمان بعد أربعة أيام فقط من إقالته. 

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