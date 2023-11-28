جوجل تبدأ في حذف حسابات الملايين الجمعة.. كل ما تريد معرفته

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أعلنت شركة "جوجل"، أنهت ستبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة حذف حسابات البريد الإلكتروني (جي ميل) غير النشطة، بهدف تقليل مخاطر تعرض الحسابات المنسية للخطر لأنها غالبًا ما تخضع لفحوصات أمنية أقل. اضافة اعلان

وقالت الشركة في بيان لها نشر على موقعها الرسمي: "إنه بمجرد اختراق الحساب الغير نشط أو المهجور، سيمكن استخدامه لأي شيء بدءًا من سرقة الهوية إلى نقل محتوى غير مرغوب فيه أو حتى ضار".

وأشارت إلى أن الحسابات المنسية أو غير المستخدمة تعتمد على كلمات مرور قديمة أو معاد استخدامها، وهذا يجعلها عرضة لاختراق، فضلاً عن عدم استخدام خاصية التحقق الثنائي وإجراء فحوص أمنية أقل.

وأوضحت "جوجل": "اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل الموافق للأول من شهر ديسمبر، قد يتم حذف الحسابات، بالإضافة إلى محتواها وبياناتها، في حال لم تستخدم خلال فترة عامين".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم حذف كل المحتوى الموجود في تطبيقات "جوجل درايف" و"دوكس" وكاليندار" و"ميت و"صور جوجل" المرتبطة.





إشعارات إلى البريد الإلكتروني



حماية معلومات المستخدمين من المحتالين



حماية المستخدمين من التهديدات الأمنية



مستخدمو يوتيوب



جوجل تيك أوت



وقبل حذف الحساب، سيرسل محرك البحث إشعارات إلى البريد الإلكتروني الخاص بالحساب والبريد الإلكتروني المخصص للطوارئ في حال وجوده.كانت الشركة قد أوضحت أن تغيير السياسة ينطبق على الحسابات الشخصية فقط وليس على حسابات المؤسسات مثل المدارس أو الشركات.وقالت إنها سترسل للمستخدمين عدة إشعارات تفيد بأنه من المقرر حذف حساب "جي ميل" الخاص بهم، مما يتيح لهم الوقت لتسجيل الدخول والتفاعل على حساباتهم لتجنب فقدانها إلى الأبد.ومع ذلك، لا يكفي تسجيل الدخول إلى "جي ميل" وحده إذا كنت تريد حماية الصور المحفوظة والمستندات الأخرى. للقيام بذلك، سيحتاج المستخدمون إلى الوصول إلى حسابات "صور جوجل" الخاصة بهم لتجنب فقدان ذكرياتهم.وأعلنت جوجل عن إجراء تغيير على سياستها بهذا الخصوص في مايو الماضي، بدعوى أنها تعمل على إيجاد طرق لحماية معلومات المستخدمين من المحتالين المحتملين.وقال: "إذا لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أن يتم اختراقه. وذلك لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة تعتمد غالبًا على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها والتي ربما تم اختراقها، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية عليها، وتتلقى فحوصات أمنية أقل من قبل المستخدم'.ونتيجة لذلك، يمكن أن يتم اختراق هذه الحسابات واستخدامها في البريد العشوائي أو أي محتوى ضار آخر، بالإضافة إلى سرقة الهوية، وفق قولها.وقالت روث كريشيلي، نائب رئيس إدارة منتجات جوجل، لموقع "ديلي ميل" في وقت سابق من هذا الشهر، إن "التغيير ضروري "لحماية مستخدمينا من التهديدات الأمنية، مثل البريد العشوائي وعمليات التصيد الاحتيالي واختطاف الحسابات".وأضافت: "غالبًا ما تكون هذه الحسابات معرضة للخطر، وبمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه في أي شيء بدءًا من سرقة الهوية إلى نقل محتوى غير مرغوب فيه أو حتى ضار، مثل البريد العشوائي".وطمأن متحدث باسم "جوجل"، أولئك الذين لديهم حسابات على موقع "يوتيوب"، بشأن حذف مقاطع الفيديو الخاصة بهم في الوقت الحالي.ويتطلب "يوتيوب" من المستخدمين استخدام حساب "جي ميل" الخاص بهم لتسجيل الدخول إلى التطبيق.وإذا قام المستخدم بحذف حساب "جي ميل" الخاص به، فسيحذف حساب "يوتيوب" الخاص به بالإضافة إلى جميع البيانات المرتبطة بالحساب بما في ذلك جميع مقاطع الفيديو والتعليقات والاشتراكات.وأضاف المتحدث أن الأشخاص الذين لديهم حسابات "جوجل" من خلال مدرسة أو مؤسسة أو شركة لن يتأثروا أيضًا.إذا أراد المستخدمون حماية أنفسهم من فقدان الوصول إلى الحسابات القديمة، فيمكنهم اتخاذ الخطوات اللازمة المتماهية مع متطلبات "جوجل" بما فيها إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو النقر عليها، أو استخدام أداة بحث "جوجل"، أو مشاهدة مقاطع فيديو "يوتيوب" من حساباتهم المرتبطة.وقالت "جوجل" في بيانها الصحفي الأولي، إن عملية الحذفل ستبدأ بالحسابات التي تم إنشاؤها ولم يتم استخدامها مطلقًا، مما يتيح بعض الوقت للمستخدمين القدامى غير النشطين مؤخرًا في أن يكون لديهم المزيد من الوقت لحفظ حساباتهم أو الملفات المرتبطة بهم.في غضون ذلك، يجب على المستخدمين تنزيل "جوجل تيك أوت" لتصدير بيانات حساباتهم إذا كانوا يريدون حفظ ملفاتهم وليس حساباتهم. ويوفر التطبيق طريقة سريعة وسهلة لتنزيل جميع البيانات ونقلها خارج "جوجل" في أي وقت.ويمكن للمستخدمين الوصول إلى مدير الحساب غير النشط في "جوجل" لتحديد ما يحدث لحسابهم وبياناتهم إذا أصبح غير نشط، بما في ذلك إرسال ملفات محددة إلى جهات الاتصال الموثوقة، أو إعداد رد تلقائي أو حذف الحساب بالكامل.وأسهل طريقة للحفاظ على حسابك في "جوجل" نشطًا - ومنع حذفه - هي تسجيل الدخول مرة واحدة على الأقل كل عامين.