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158طالبا وطالبة يمثلون المملكة في المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب

مبادرة الذكاء
الذكاء الاصطناعي
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انطلقت أمس السبت فعاليات المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب (WAICY) التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست", بمقر الجامعة.اضافة اعلان
ويتزامن ذلك مع انطلاق المسابقة في 39 دولة التي يشارك فيها أكثر من 18 ألف طالب وطالبة من التعليم العام منهم المملكة.
وتعد المسابقة من أكبر المسابقات العالمية التي تهتم بها دول العالم، وكان لـ"سدايا" السبق في تبنيها من أجل تزويد الجيل الواعد بقدرة تعلّم واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ( AI لحل المشكلات الحقيقية).
ويهدف ذلك إلى:
تشجيعهم على استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مشروعات تُسهم في حل المشاكل الواقعية
فهم أهمية وتأثير الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة
تشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

د مسارات للمسابقة

وتتضمن مسارات المسابقة 3 مسارات هي: ( AI Showcase، و AI Generated Art، و AI LLM).
وتسهم المسابقة في تحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية في المملكة من خلال بناء رأس المال البشري وزيادة قدرات وطاقات الشباب ذكورًا وإناثًا على نحو مستدام في المجالات التكنولوجية الحديثة، وإعدادهم الإعداد المتميز ليحققوا النجاح في مجالات التقنيات المتقدمة، وذلك بما يسهم في جعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

6 آلاف مشروع 

وأوضح مستشار الذكاء الاصطناعي في ":سدايا"، الدكتور أحمد السنان، لفضائية "الإخبارية"، أن "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ تسعى دائمًا لبناء القدرات البشرية بالاستثمار في رأس المال البشري وهم طلاب وطالبات المستقبل الذين يستحقون عناء أن تقام مثل هذه المنافسات العالمية.
ويعرض هذا العام أكثر من 6 آلاف مشروع تقدّم بها الطلاب المشاركون ليتم مناقشتها في 39 دولة عن بُعد وحضوريًا بالتزامن منها المملكة الذي يمثلها في المسابقة التي تنظمها "سدايا" و"كاوست" 158 طالبًا وطالبة من 7 مدارس من مراحل التعليم العام هي: مسك، والظهران، ومداك، وكاوست، وأرامكو، والعلا، ونيوم.


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