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سباق محموم.. جوجل تبدأ العمل بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي

جيمني
جيمني
أ أ
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أعلنت شركة جوجل، أمس الأربعاء، البدء بالعمل بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي "جيميني" الذي يتوقع أن يمكنها من منافسة نماذج شركات "أوبن إيه آي" مبتكرة "شات جي بي تي"ومايكروسوفت.اضافة اعلان

نموذج جديد للذكاء الاصطناعي


وأوضح إيلي كولينز، نائب رئيس مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع للشركة، في مؤتمر صحفي، أن "جيميني"هو نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر منطقا وبراعة لدى جوجل فهو متعدد الوسائط ، ويتمتع بقدرات تفكير متطورة ويمكنه البرمجة على مستوى متقدم.

وأضاف "يمكن أن يقوم جيميني بالتعليق شفهيا على ما يراه، ويسمي الأشياء، ويشغل الموسيقى، ويجيب عن أسئلة تتطلب قدرة على التحليل".

سباق محموم بين الشركات


يشار إلى أنه منذ إطلاق روبوت "شات جي بي تي" قبل عام، تخوض شركات التكنولوجيا الكبرى سباقا محموما للتفوق في مجال ما يعرف بالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتيح إنتاج نصوص أو صور أو برامج معلوماتية بمستوى يعادل تلك التي ينتجها البشر.

تكنولوجيا

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