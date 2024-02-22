وجه الخبير التقني سالم الحربي نصيحة مهمة لتفادي عمليات الهاكرز عبر iMessage وللحفاظ على خصوصية المعلومات والبيانات.
حماية البيانات من الهاكرزوقال الحربي، عبر حسابه في منصة إكس : "سيتم حماية سجل دردشة iMessage الخاص بك من أجهزة الكمبيوتر الكمومية في المستقبل باستخدام بروتوكول تشفير تم تقديمه حديثاً ".
خطوات إغلاق iMessage وأضاف سالم الحربي : "مشاكل الهكر واستهداف iMessage لن تنتهي لأن الهكر قادرين على الوصول الى بياناتك، لذلك ابتعد عن iMessage وقفلها نهائياً
وأضاف أنه يمكن إغلاق iMessage من خلال الخطوات التالية:
- الاعدادت
- الرسائل
- iMessage
- الضغط على إغلاق
سيتم حماية سجل دردشة iMessage الخاص بك من أجهزة الكمبيوتر الكمومية في المستقبل باستخدام بروتوكول تشفير تم تقديمه حديثاً— سالم خبير تقني (@arnod) February 22, 2024
مشاكل الهكر واستهداف iMessage لن تنتهي لان الهكر قادرين على الوصول الى بياناتك.
🟢لذلك ابتعد عن iMessage وقفلها نهائياً
الاعدادت /الرسائل /iMessage وقفل pic.twitter.com/ex8y9pzKZ9