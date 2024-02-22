حماية البيانات من الهاكرز اضافة اعلان



خطوات إغلاق iMessage



سيتم حماية سجل دردشة iMessage الخاص بك من أجهزة الكمبيوتر الكمومية في المستقبل باستخدام بروتوكول تشفير تم تقديمه حديثاً



مشاكل الهكر واستهداف iMessage لن تنتهي لان الهكر قادرين على الوصول الى بياناتك.



🟢لذلك ابتعد عن iMessage وقفلها نهائياً



الاعدادت /الرسائل /iMessage وقفل pic.twitter.com/ex8y9pzKZ9 — سالم خبير تقني (@arnod) February 22, 2024

وجه الخبير التقني سالم الحربي نصيحة مهمة لتفادي عمليات الهاكرز عبر iMessage وللحفاظ على خصوصية المعلومات والبيانات.وقال الحربي، عبر حسابه في منصة إكس : "سيتم حماية سجل دردشة iMessage الخاص بك من أجهزة الكمبيوتر الكمومية في المستقبل باستخدام بروتوكول تشفير تم تقديمه حديثاً ".وأضاف سالم الحربي : "مشاكل الهكر واستهداف iMessage لن تنتهي لأن الهكر قادرين على الوصول الى بياناتك، لذلك ابتعد عن iMessage وقفلها نهائياًوأضاف أنه يمكن إغلاق iMessage من خلال الخطوات التالية:- الاعدادت- الرسائل- iMessage- الضغط على إغلاق