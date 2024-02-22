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صحيفة تواصل الالكترونية

نصيحة مهمة لتفادي عمليات الهاكرز عبر iMessage

هاكرز
iMessage
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وجه الخبير التقني سالم الحربي نصيحة مهمة لتفادي عمليات الهاكرز عبر iMessage وللحفاظ على خصوصية المعلومات والبيانات.

حماية البيانات من الهاكرزاضافة اعلان

وقال الحربي، عبر حسابه في منصة إكس : "سيتم حماية سجل دردشة iMessage الخاص بك من أجهزة الكمبيوتر الكمومية في المستقبل باستخدام بروتوكول تشفير تم تقديمه حديثاً ".

خطوات إغلاق iMessage 

وأضاف سالم الحربي : "مشاكل الهكر واستهداف iMessage  لن تنتهي لأن الهكر قادرين على الوصول الى بياناتك، لذلك ابتعد عن iMessage وقفلها نهائياً 
وأضاف أنه يمكن إغلاق iMessage من خلال الخطوات التالية:
- الاعدادت
- الرسائل
- iMessage
- الضغط على إغلاق

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