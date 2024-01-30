تحذير من تطبيق مشبوه يستهدف جهازك بالإعلانات أو التجسس

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حذر الخبير التقني سالم الحربي، من تطبيق يتم الترويج له والزعم أنه يكشف من يزور بروفايلك.





تحذير من تطبيق مشبوه اضافة اعلان



ميزة مشاركة الشاشة تصل واتساب



ميزة جديدة قادمة في واتساب



كشف من يزور بروفايلك على #واتساب pic.twitter.com/cG5NJG2v8a — سالم خبير تقني (@arnod) January 30, 2024

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس : "انتبهوا هذا التطبيق الذي يتم الترويج له الهدف منه استهدافك بالإعلانات أو التجسس على جهازك".وأضاف الحربي : "هذه المقاطع منتشرة في تيك توك والهدف التحميل منها خداعك لتحميل هذه البرامج المشبوهة".وكان الخبير التقني سالم الحربي، قد أعلن أمس الإثنين، وصول ميزة مشاركة الشاشة في واتساب وصلت بشكل رسمي.وقال الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة إكس : "إن هذه الميزة تتيح لأي شخص مشاهدة كل شيء على شاشة جوالك".وأضاف أنه عند الاتصال بشخص آخر والضغط على علامة مشاركة الشاشة يشاهد الطرف الآخر كل شيء على الجهاز مما يعرض خصويتك للخطر".وفي وقت سابق، كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي، عن ميزة جديدة قادمة تتعلق بتثبيت الأحداث والمناسبات عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب.وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "يعمل واتساب WhatsApp على خيار جديد لتثبيت الأحداث والمناسبات في الدردشات الجماعية".



