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صحيفة تواصل الالكترونية

ميزة مشاركة الشاشة تصل واتساب رسمياً.. خذ فكرة واحذر منها (فيديو)

تطبيق واتساب
واتساب
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أعلن الخبير التقني سالم الحربي، اليوم الإثنين، وصول ميزة مشاركة الشاشة في واتساب وصلت بشكل رسمي.

ميزة مشاركة الشاشة تصل واتساباضافة اعلان


وقال الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة إكس : "إن هذه الميزة تتيح لأي شخص مشاهدة كل شيء على شاشة جوالك".
وأضاف أنه عند الاتصال بشخص آخر والضغط على علامة مشاركة الشاشة يشاهد الطرف الآخر كل شيء على الجهاز مما يعرض خصويتك للخطر".

وفي وقت سابق، كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي، عن ميزة جديدة قادمة تتعلق بتثبيت الأحداث والمناسبات عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب.

ميزة جديدة قادمة في واتساب


وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "يعمل واتساب WhatsApp على خيار جديد لتثبيت الأحداث والمناسبات في الدردشات الجماعية".

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب أنه يعمل على إطلاق ميزة جديدة لمشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين مكانياً مع الحفاظ على الخصوصية، وستكون متاحة في تحديث مستقبلي.

ميزة قادمة في واتساب


وبعد الإعلان عن ميزة السماح للمستخدمين بمشاركة ملفات بحجم 2 غيغابايت، يستكشف تطبيق واتساب الآن وظائف إضافية مصممة لتمكين المستخدمين من مشاركة الملفات بسهولة وبطريقة آمنة.

مشاركة آمنة وضمان للخصوصية


ومن خلال الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام آندرويد 2.24.2.20، اكتشف المتابعون أن واتساب يعمل على ميزة جديدة لمشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين مكانياً من الهاتف، مع بقاء رقم الهاتف الموصول بتطبيق واتساب مخفياً دائماً لجهات الاتصال غير المسجلة على الهاتف.
وتتيح هذه الميزة ضمان الخصوصية والأمان في كل عملية تبادل لجميع المستخدمين لتطبيق التراسل الفوري واتساب.

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تثبيت الأحداث والمناسبات بالدردشات الجماعية.. ميزة قادمة في واتساب

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