ميزة مشاركة الشاشة تصل واتساب رسمياً.. خذ فكرة واحذر منها (فيديو)

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أعلن الخبير التقني سالم الحربي، اليوم الإثنين، وصول ميزة مشاركة الشاشة في واتساب وصلت بشكل رسمي.





ميزة مشاركة الشاشة تصل واتساب اضافة اعلان



ميزة جديدة قادمة في واتساب



ميزة قادمة في واتساب



مشاركة آمنة وضمان للخصوصية



ميزة مشاركة الشاشة في #واتساب وصلت بشكل رسمي خذ فكره عنها واحذر منها. pic.twitter.com/5YHIjviI4m — سالم خبير تقني (@arnod) January 29, 2024

وقال الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة إكس : "إن هذه الميزة تتيح لأي شخص مشاهدة كل شيء على شاشة جوالك".وأضاف أنه عند الاتصال بشخص آخر والضغط على علامة مشاركة الشاشة يشاهد الطرف الآخر كل شيء على الجهاز مما يعرض خصويتك للخطر".وفي وقت سابق، كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي، عن ميزة جديدة قادمة تتعلق بتثبيت الأحداث والمناسبات عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب.وقال السبيعي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "يعمل واتساب WhatsApp على خيار جديد لتثبيت الأحداث والمناسبات في الدردشات الجماعية".وفي وقت سابق، أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب أنه يعمل على إطلاق ميزة جديدة لمشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين مكانياً مع الحفاظ على الخصوصية، وستكون متاحة في تحديث مستقبلي.وبعد الإعلان عن ميزة السماح للمستخدمين بمشاركة ملفات بحجم 2 غيغابايت، يستكشف تطبيق واتساب الآن وظائف إضافية مصممة لتمكين المستخدمين من مشاركة الملفات بسهولة وبطريقة آمنة.ومن خلال الإصدار التجريبي الأخير من واتساب لنظام آندرويد 2.24.2.20، اكتشف المتابعون أن واتساب يعمل على ميزة جديدة لمشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين مكانياً من الهاتف، مع بقاء رقم الهاتف الموصول بتطبيق واتساب مخفياً دائماً لجهات الاتصال غير المسجلة على الهاتف.وتتيح هذه الميزة ضمان الخصوصية والأمان في كل عملية تبادل لجميع المستخدمين لتطبيق التراسل الفوري واتساب.