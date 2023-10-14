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صحيفة تواصل الالكترونية

جوجل تكشف عن أداة جديدة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي

جوجل
جوجل
أ أ
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أعلنت شركة جوجل أن تجربة البحث التوليدي SGE أصبحت تسمح لك بإنشاء صورة مباشرة من مطالبة نصية، ويأتي ذلك بعد أن أتاحت مايكروسوفت منذ شهر مارس القدرة على إنشاء الصور ضمن Bing Chat باستخدام نموذج DALL-E من شركة OpenAI، لذلك ليس من المستغرب أن تحذو جوجل حذوها.اضافة اعلان
كما تسمح جوجل الآن للمستخدمين بكتابة المسودات داخل تجربة البحث التوليدي SGE مع تخصيص المخرجات لتكون طويلة أو قصيرة أو تغيير طريقة الكتابة لتكون جدية أو غير رسمية.

المزايا الجديدة


وتأتي المزايا الجديدة في أعقاب سلسلة من التحديثات السريعة لتجربة البحث التوليدي SGE مع تسارع وتيرة تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
واكتسبت تجربة البحث التوليدي SGE على مدار الأشهر القليلة الماضية إمكانات جديدة للقيام بأشياء، مثل كتابة ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء تعريفات للمصطلحات الغير المألوفة والتعليمات البرمجية، بالإضافة إلى مزايا السفر والبحث عن المنتج.
ويمكنك باستخدام ميزة إنشاء الصور الجديدة بالذكاء الاصطناعي إدخال مطالبة تحدد نوع الصورة التي تريدها، مثل رسم أو صورة فوتوغرافية أو لوحة فنية.

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