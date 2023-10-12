تسريب جديد.. السعر والمواصفات والمميزات لهاتف جوجل "Pixel 8"

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أصدرت شركة جوجل هاتفين من طراز Pixel 8 و Pixel 8 Pro ، ويشترك هاتف Pixel 8a في التصميم الدائري لهاتف Pixel 8 و8 Pro، مع الاحتفاظ بوحدة الكاميرا من هاتف Pixel 7a الحالي.

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الهاتف الجديد أنحف وأصغر قليلاً





مطابق للنموذج الذي تم تسريبه





500 دولار ثمن الهاتف عند الإطلاق



وتشير التسريبات الجديدة إلى أن هاتف Pixel 8a أصغر قليلاً وأنحف من ذي قبل، ولكنه سيحمل نفس الشاشة مقاس 6.1 بوصة، وتحتوي الوحدة الخلفية على كاميرتين.وتظهر التسريبات أن الواجهة الأمامية تتميز بتصميم كاميرا مثقوبة كما كان من قبل، كما يبدو أن حواف الهاتف رفيعة نسبيًا.وقد يعتمد التصميم المعروض على رسومات CAD، لكنه يبدو مطابقًا للنموذج المادي الذي تم تسريبه والذي تم عرضه الشهر الماضي بواسطة Abhishek Yadav.وإذا انتهى الأمر بمطابقة كلاهما للنموذج الحقيقي، فإننا نشهد تصميمًا متميزًا على الهاتف الذي يجب أن يكون أرخص بكثير من طرازي Pixel 8/Pixel 8 Pro البالغ سعرهما 800 دولار و1000 دولار .وتبلغ تكلفة هاتف Pixel 7a تبلغ 500 دولار عند الإطلاق، إذا اتبعت جوجل نفس السيناريو كما كان من قبل، فسوف تحمل أيضًا نفس شرائح Tensor G3 مثل النماذج الأكثر تكلفة.وفيما يتعلق بالميزات الأخرى التي ستشاركها أو تفتقر إليها، سيتعين علينا انتظار الإعلان الرسمي أو نشر المزيد من التسريبات.