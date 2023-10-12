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مضاعفة المبيعات.. خطة طموح من "هواوي" لهواتفها الذكية في 2024

هواوي
شركة هواوي
أ أ
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تخطط شركة هواوي الصينية ليكون لها نصيب الأسد من مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم، وتهدف إلى مضاعفة مبيعاتها لتصل إلى 70 مليون وحدة بحلول عام 2024 المقبل.اضافة اعلان

مضاعفة مبيعات الهواتف الذكية

وأفادت صحيفة Nikkei Asia اليابانية المتخصصة في مجال المال والأعمال بأن هواوي وضعت هدفًا لشحن ما يتراوح بين 60 و70 مليون هاتف ذكي خلال عام 2024.
وذكرت الصحيفة أن ذلك الرقم يفوق مبيعات الشركة خلال عامي 2022 و2023 مجتمعين.
وتعمل الشركة الصينية حاليًا على جمع المكونات المهمة اللازمة من مورديها وتأمين سلاسل الإمداد استعدادًا لإطلاق هواتفها القادمة.
وكانت شركة هواوي قد خططت لبيع زهاء 30 مليون وحدة من هواتفها الذكية خلال العام الجاري، لكنها رفعت توقعاتها إلى 40 مليون وحدة، بسبب المبيعات القوية لسلسلة P60.
ويتوقع أن يستمر الأداء القوي لمبيعات الشركة بسبب الإطلاق الأخير لسلسلة ميت 60 ودعمها شبكات الجيل الخامس، وتشير التقارير إلى أنها تحظى بشعبية كبيرة ويزداد الإقبال عليها على نحوٍ واضح.

تخزين المكونات

ويكشف التقرير أيضًا أن هواوي تعمل على تخزين مكونات مثل العدسات والكاميرات ولوحات دوائر الطباعة (PCB) وأجزاء أخرى، لضمان تحقيق أهداف المبيعات، وقد بدأت الشركة تلك الإستراتيجية منذ مطلع العام الجاري.
وقد تمثل عودة هواوي استنفارًا للولايات المتحدة لفرض المزيد من العقوبات على الشركة الصينية لقطع علاقاتها بالموردين.
ولم تعلن الولايات المتحدة أي عقوبات جديدة حتى الآن، ومع ذلك، فإن الشركة الصينية تعتزم أخذ الاحتياطات اللازمة لذلك.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أصدر قرارًا عام 2019 بحظر شركة هواوي ومنع الشركات الأمريكية من التعاون معها.

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