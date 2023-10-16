أشباح الأيقونات .. مشكلة جديدة في آيفون 15 (فيديو)

مشكلة جديدة في آيفون



اضافة اعلان

انتظار رد الشركة



«أشباح» الأيقونات على الشاشة مشكلة جديدة تظهر في آيفون 15 برو ماكس pic.twitter.com/ziXthF9jeY — سالم الحربي (@arnod) October 16, 2023

يشكو مستخدمو هواتف آيفون 15 من مشاكل فنية آخرها ظهور أيقونات الأشباح على شاشة آيفون 15 برو.وعلق الخبير التقني سالم الحربي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، بقوله : "إن مشاكل هواتف آيفون لا تنتهي خاصة هواتف آيفون 15".وأضاف الحربي "خلل جديد يواجه مستخدمي هذه الأجهزة، كما يظهر في الصور، ومن يشاهد على الأجهزة يستعيذ من الشيطان ويذكر الله ويسمي".وأضاف "ثلاث مشاكل في هواتف آيفون 15 بدءا من سخونة الجهاز، وإغلاق وتشغيل الجهاز تلقائيا في الليل، وأخيرا ظهور أيقونات الأشباح على شاشة الهاتف".وتابع الخبير التقني سالم الحربي "الحل أن ننتظر حتى تعلق الشركة، خاصة أن الشركة حتى الآن تلتزم الصمت، وقد تصدر تحديثا جديداً لحل هذه المشكلة".