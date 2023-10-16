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صحيفة تواصل الالكترونية

أشباح الأيقونات .. مشكلة جديدة في آيفون 15 (فيديو)

خلل هواتف آيفون
هواتف آيفون 15
أ أ
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يشكو مستخدمو هواتف آيفون 15 من مشاكل فنية آخرها ظهور أيقونات الأشباح على شاشة آيفون 15 برو.

مشكلة جديدة في آيفون

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وعلق الخبير التقني سالم الحربي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، بقوله : "إن مشاكل هواتف آيفون لا تنتهي خاصة هواتف آيفون 15".
وأضاف الحربي "خلل جديد يواجه مستخدمي هذه الأجهزة، كما يظهر في الصور، ومن يشاهد على الأجهزة يستعيذ من الشيطان ويذكر الله ويسمي".

انتظار رد الشركة


وأضاف "ثلاث مشاكل في هواتف آيفون 15 بدءا من سخونة الجهاز، وإغلاق وتشغيل الجهاز تلقائيا في الليل، وأخيرا ظهور أيقونات الأشباح على شاشة الهاتف".
وتابع الخبير التقني سالم الحربي "الحل أن ننتظر حتى تعلق الشركة، خاصة أن الشركة حتى الآن تلتزم الصمت، وقد تصدر تحديثا جديداً لحل هذه المشكلة".

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