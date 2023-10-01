بمواصفات أكثر تفردًا.. هواوي تكشف عن ساعتها الذكية "WATCH GT 4"

أ أ

ابتكرت الشركة الصينية العالمية "هواوي" ساعة جديدة ضمن سلسلة الساعات الذكية HUAWEI WATCH GT 4 ، حيث تُعد أحدث سلسلة رائدة في عالم التكنولوجيا. اضافة اعلان





الجودة والرفاهية في ساعة هواوي WATCH GT 4



ساعات WATCH GT 4 مقاومة للماء والغبار



تقنيات متطورة



ما الساعات الذكية؟



مميزات الساعات الذكية



وتعتبر هذه الساعة الأنيقة والمتطورة مثالية للمحترفين في أماكن العمل، ولأولئك الذين يهتمون بأداء عالي الجودة مع الراحة والأناقة، وفقًا لموقع "سيدتي. نت".وتتصف ساعات هواوي الجديدة بالعديد من المميزات التي جعلتها من بين أكثر الساعات الذكية تفردًا.وتتضمن الساعات الجديدة تقنيات متطورة، إذ يتميز هيكلها المقاوم للماء والغبار بأبعاد (46/46/10.9) ملم، وزنه 37 غ، كما طُرحت من هذه الساعة عدة نماذج، منها نماذج نسائية أنيقة.وما يميز ساعات Watch GT 4 الجديدة الحماية الكلية من الماء، حيث يمكن استعمالها تحت الماء حتى عمق 50 م، وأيضا جُهّزت بشاشات AMOLED بدقة (466/466) بيكسل، وحصلت على واجهات تشغيل متنوعة لشاشاتها.وأوضحت هواوي، أن الساعات الذكية الجديدة تعمل بنظام HarmonyOS 4.0، كما تم تزويدها بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب، وقياس معدلات الأكسجة في الدم، وأنظمة لقياس معدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم.كما يمكن لهذه الساعات الاقتران مع الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية عبر تقنيات Bluetooth، وجهّزت بشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبوصلة إلكترونية، وبطاريات Li-Po تعمل مع تقنية الشحن اللاسلكي.الساعات الذكية هي أجهزةٌ تقنيةٌ قابلةٌ للارتداء يتم التسويق لها على أنها هاتفٌ على شكل ساعة يد، حيث تعمل هذه الساعة بنظام الهواتف الذكية نفسه، من حيث قدرتها على المعالجة ووجود شاشة للعرض والتحكم بالساعة.وتقدم الساعات الذكية مميزات مختلفةً من كاميرا وآلة حاسبة وجهاز تحديد مواقع وشاشة تعمل باللمس وبطارية قابلة لإعادة الشحن، وهي جزءٌ من مجموعة كبيرة من الأجهزة اليومية التي تطورت تقنيًّا بالطريقة نفسها.وتختلف مميزات الساعات الذكية من شركة إلى أخرى، ولكن هناك بعض الميزات الرئيسة التي تحتويها أغلب هذه الساعات، وهي كالآتي:• إمكانية فتح وتشغيل تطبيقات الهاتف الذكي.• القدرة على تشغيل الوسائط من فيديوهات وصور وملفات صوت.• القيام بالحسابات عن طريق برنامج آلة حاسبة مضمن فيها.• التحكم باللمس عن طريق شاشة الساعة القابلة للمس.• تقدم معلومات رقميةً مختلفةً كدرجة الحرارة والرطوبة والتاريخ.• القدرة على الارتباط بالهاتف الذكي مما يعني إمكانية تلقي المكالمات والرسائل والإشعارات إلى جانب إمكانية الرد الصوتي عليها.• تتبع المسافة لمعرفة المسافة التي قطعها اللاعب أثناء الركض أو المشي.• تتبع نبضات القلب أثناء اللعب وخارج أوقات اللعب لحماية اللاعب من أي اضطرابات.• يمكن للساعة الذكية العمل كمراقب صحي يراقب النبض والضغط والنشاط الجسدي بشكل عام.