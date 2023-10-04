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صحيفة تواصل الالكترونية

سامسونج تعلن رسميا عن Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Buds FE

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أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء إلى جانب الهاتف الذكي (جالاكسي إس23 إف إي) Galaxy S23 FE، سلسلة الحواسيب اللوحية (جالاكسي تاب إس9 إف إي) Galaxy Tab S9 FE.اضافة اعلان
كما أعلنت عن سماعات الأذن اللاسلكية (جالاكسي بدز إف إي) Galaxy Buds FE.


الحواسيب اللوحية

وتتضمن سلسلة الحواسيب اللوحية جهازين، هما: (جالاكسي تاب إس9 إف إي) Galaxy Tab S9 FE بمقاس 10.9 بوصات، و(جالاكسي تاب إس9 إف إي بلس) Galaxy Tab S9 FE+ بمقاس 12.4 بوصة.
دعم شبكات واي فاي فقط
ويأتي كلا الطرازين مع خيار يدعم شبكات واي فاي فقط، أو دعم إضافي لشبكات الجيل الخامس 5G.


شاشة من نوع "أي بي إس إل سي دي"

ويقدم الحاسوبان اللوحيان الجديدان شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بدقة +FHD ومعدل تردد قدره 90 هرتزًا.


تقنية تعزيز الرؤية

ويأتي الجهازان مع تقنية تعزيز الرؤية Vision Booster التابعة لشركة سامسونج لتحسين العرض في البيئات الخارجية، بالإضافة إلى مكبرات صوت مزدوجة تدعم تقنية الصوت (دولبي آتموس) Dolby Atmos.
ويدعم طرازا حاسوب (جالاكسي تاب إس9 إف إي) كلاهما مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، وهما يأتيان مع القلم الإلكتروني (إس بن) S Pen المقاوم للماء والغبار أيضًا.

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