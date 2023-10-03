مجددًا.. الصين تًُفاجئ "أبل" وتمنعها من عرض التطبيقات

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أعربت شركة "آبل" عن قلقها للمسؤولين الصينيين في الأشهر الأخيرة، بشأن القواعد الجديدة التي من شأنها حظر التطبيقات الأجنبية غير المسجلة من متجر التطبيقات الخاص بها. اضافة اعلان





منع "فيسبوك وإنستجرام وإكس"





الحد من عمليات الاحتيال





الحرب التجارية بين أمريكا والصين



وتمنع القواعد الجديدة "آبل" من طرح العديد من التطبيقات المتوفرة حاليًا في متجرها في الصين، مثل "فيسبوك" و"إنستجرام" و"إكس" وغيرها من المنصات المحظورة في البلاد.ولا يستطيع المواطن الصيني تنزيل هذه التطبيقات، إلا من خلال استخدام شبكات خاصة افتراضية تتجاوز المنع.وطلبت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية قبل شهرين، من "آبل" وشركات أخرى التوقف عن توفير هذه التطبيقات في البلاد.ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين صينيين قولهم إن هذه السياسات ستساعد في الحد من عمليات الاحتيال وانتشار المعلومات التي تنتهك قواعد الرقابة.تمثل الصين أهمية كبرى عند شركة "أبل"، حيث تحتل الأسواق الصينية نسبة 20% من إجمالي المبيعات، وتخشى الشركة من تأثير القرار على حصتها.وتعد "أبل" أكثر الشركات الأمريكية المتأثرة من الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وتحاول الآن نقل عدد مشاريعها هناك إلى الهند تفادياً للمزيد من الخسائر.