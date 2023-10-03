مجددًا.. الصين تًُفاجئ "أبل" وتمنعها من عرض التطبيقات

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أعربت شركة "آبل" عن قلقها للمسؤولين الصينيين في الأشهر
الأخيرة، بشأن القواعد الجديدة التي من شأنها حظر التطبيقات الأجنبية غير المسجلة
من متجر التطبيقات الخاص بها.
وتمنع القواعد الجديدة "آبل" من طرح العديد من التطبيقات
المتوفرة حاليًا في متجرها في الصين، مثل "فيسبوك"
و"إنستجرام" و"إكس" وغيرها من المنصات المحظورة في البلاد.
منع "فيسبوك وإنستجرام وإكس"
ولا يستطيع المواطن الصيني تنزيل هذه التطبيقات، إلا من خلال استخدام شبكات خاصة افتراضية تتجاوز المنع.
وطلبت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية قبل شهرين، من "آبل" وشركات أخرى التوقف عن توفير هذه التطبيقات في البلاد.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين صينيين قولهم إن هذه
السياسات ستساعد في الحد من عمليات الاحتيال وانتشار المعلومات التي تنتهك قواعد
الرقابة.
الحد من عمليات الاحتيال
تمثل الصين أهمية كبرى عند شركة "أبل"، حيث تحتل الأسواق الصينية نسبة 20% من إجمالي المبيعات، وتخشى الشركة من تأثير القرار على حصتها.