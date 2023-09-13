بعد الكشف عنه رسميًا.. كل ما تريد معرفته من تفاصيل عن آيفون 15 الجديد

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كشفت شركة "أبل" عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية "آيفون 15"، خلال الحدث الذي طال انتظاره في مقرها بكاليفورنيا، وتضمن الكشف عن 4 هواتف جديدة، إضافة إلى ساعتين ذكيتين. اضافة اعلان

وتضم المنتجات التي أعلنت عنها الشركة، أمس الثلاثاء: "آيفون 15"، و"آيفون 15 بلس"، و"آيفون 15 برو"، و"آيفون 15 برو ماكس"، إضافة إلى "أبل ووتش سيريز 9"، والإصدار الثاني من ساعة "ألترا".

ويصل سعر آيفون 15 برو إلى 999 دولارًا، بينما يباع آيفون برو ماكس مقابل 1199 دولارًا، مما يجعله أغلى جهاز من أبل حتى الآن. وتبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة 15 من سبتمبر، على أن يبدأ التوفر يوم الجمعة 22 من سبتمبر.





الجزيرة الديناميكية



5 ألوان



بطارية تدوم طوال اليوم



منفذ شحن USB-C



عزل الصوت



غلاف من التيتانيوم



شرائح A17 Pro الجديدة



كاميرا بدقة 48 ميجابكسل



التعلم الآلي



شاشة OLED Super Retina



ميزات iOS 17 الجديدة



Name Drop



ويأتي هاتفا "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"، بقياسات الشاشة نفسها للإصدارات السابقة، 6.1 و6.7 بوصات، التي حصل عليها المستخدمون من الجيل الأخير من أجهزة "آيفون".لكن الهاتف الجديد يتميز بإعادة تصميم كبيرة لشاشته. إذ تم استبدال "الشق" الموجود في الجزء العلوي من الهاتف، والذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه عيب في التصميم، بـ "الجزيرة الديناميكية" المستخدمة في طرازات آيفون برو الحالية.ويأتي الجهاز الرئيس أيضًا بخمسة ألوان جديدة – الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود – ويحتوي على كاميرا مطورة من شأنها أن تسمح بتكبير أكثر قوة.وتقول "أبل" إن "آيفون 15" سيتمتع بعمر بطارية يدوم طوال اليوم، وإن "آيفون 15 بلس" سيحتوي على بطارية أكبر، وفق موقع "ديلي ميل".وأكدت الشركة أيضًا أن "آيفون 15" سيأتي مزودًا بمنفذ شحن USB-C، وهو نفس المنفذ المستخدم حاليًا لشحن أجهزة "آيباد" و"ماك"، بدلاً من منفذ "لايتنينج Lightning" التقليدي.وستنتقل "آيربودس برو" أيضًا إلى USB-C، والذي من المفترض أن يتيح شحنًا أسرع لجميع منتجات آبل.ويحتوي "آيفون 15" أيضًا على ميزة "عزل الصوت" الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي ستسهل السماع للمستخدم حتى لو كان في قطار مزدحم أو في مكان عام.وفي الوقت نفسه، أشارت أبل إلى أن الهاتف الجديد يتميز بحافظة معاد تدويرها جزئيًا وكوبالت مُعاد استخدامه بالكامل.ويحتوي هاتف "آيفون 15 برو" على الكثير من الإضافات والمميزات، ومنها غلافه المصنع من مادة التيتانيوم "Grad Five"، التي تقول أبل إنها نفس السبيكة المستخدمة في مركبة المريخ الجوالة، وهو ما يجعله أكثر متانة وخفيف الوزن مقارنة بالإيجابيات السابقة.ويحتوي جهاز برو 15 أيضًا على زر على جانب الهاتف حيث كان يوجد مفتاح كتم الصوت، ويمكن برمجته لأداء مجموعة من الميزات، مثل فتح الكاميرا بسرعة.وتقول "أبل" إن مجموعة شرائح A17 Pro الجديدة تتميز بأداء أقوى بعشر مرات من سابقاتها ويمكن مقارنتها ببعض أجهزة الكمبيوتر، وهو ما يجعله أفضل للعب ألعاب الهاتف المحمول بدقة عالية.ويحتوي "آيفون 15 برو" على كاميرا بدقة 48 ميجابكسل وعدسة أكثر تقدمًا وعدسة أكثر تقدمًا مع تقريب بصري 5x.وقال كايان درنس، نائب رئيس شركة "أبل" لتسويق منتجات آيفون حول العالم: يمثل آيفون 15 وآيفون 15 بلس قفزة هائلة إلى الأمام مع ابتكارات الكاميرا المثيرة التي تلهم الإبداع، والجزيرة الديناميكية البديهية، وميزات مثل المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية".وأضاف: "نحن أيضًا ندفع بقوة التصوير الفوتوغرافي الحسابي إلى مستويات جديدة هذا العام من خلال كاميرا رئيسة بدقة 48 ميجابكسل تتميز بإعداد افتراضي جديد بدقة 24 ميجابكسل للصور فائقة الدقة، وخيار تقريب 2x جديد، وصور شخصية من الجيل التالي".ويتميز آيفون 15 وآيفون 15 بلس الأكبر، بكاميرا رئيسة بدقة 48 ميجابكسل، قادرة على ضعف خيار التقريب لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة 4K، وشرائح A16 Bionic الجديدة.ويتميز كلا الهاتفين الذكيين بقدرات جديدة تتيح للمستخدمين التقاط صور شخصية دون التبديل إلى الوضع الرأسي.وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في أبل، إن الشركة استخدمت التعلم الآلي لاكتشاف شخص ما في الإطار، مما يسمح للمستخدمين بتحويل الصورة إلى صورة فورية أو لاحقًا في تطبيق الصور.وأضاف: "عندما يكون هناك شخص أو كلب أو قطة في الإطار، أو عندما ينقر المستخدم للتركيز، يلتقط آيفون تلقائيًا معلومات عميقة، بحيث يمكن للمستخدمين تحويل الصور إلى صور مذهلة لاحقًا في تطبيق الصور على آيفون أو آيباد أو ماك".وأضافت "أبل" ترقية كبيرة في الشكل الخارجي للهواتف، تتضمن تصميم "الجزيرة التفاعلية Dynamic Island" إلى الشاشة، وهي عبارة عن فتحة على شكل حبة في الجزء العلوي من الشاشة تعرض الإشعارات والأنشطة – وهي ميزة متوفرة فقط في تشكيلة آيفون 14 المتطورة.ويحتوي آيفون 15 أيضًا على شاشة OLED Super Retina، التي تدعم محتوى Dolby Vision بسطوع يصل إلى 1600 شمعة.ويصل ذروة سطوع هذه الشاشة إلى 2000 شمعة في المتر المربع في ضوء الشمس، وهو ضعف سطوع آيفون 14.ويتميز الجهاز أيضًا بتصميم مقاوم للماء والغبار.ويتميز آيفون 15 وآيفون 15 بلس بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 17 من آبل، والذي يتميز بإمكانيات جديدة.ويمكن للمستخدمين إضافة ملصقات جهات الاتصال، مما يسمح لهم بتخصيص كيفية ظهورهم لجهات الاتصال الخاصة بهم.وسيعرض البريد الصوتي المباشر نصوص البريد الصوتي في الوقت الفعلي على الشاشة، ويحتوي تطبيق الرسائل على ملصقات جديدة.وهناك أيضًا ميزة Check In، التي تتيح للمستخدمين إخطار الأصدقاء والعائلة تلقائيًا عند وصولهم إلى وجهتهم بأمان. ويظهر هذا الإشعار كرسالة نصية تشارك مقدار طاقة البطارية.كما أضافت أبل ترقية أخرى طال انتظارها وهي Name Drop التي تتيح للمستخدمين مشاركة تفاصيل الاتصال عن طريق الجمع بين جهازي آيفون معًا.وروجت شركة أبل لشريحة 3 نانومتر الجديدة، مما يجعل الهواتف الذكية أقوى بعشر مرات من أجهزة آيفون المتطورة السابقة.وأوضحت أبل "أن وحدة المعالجة المركزية الجديدة أسرع بما يصل إلى 10 بالمئة مع تحسينات في البنية الدقيقة والتصميم، وأصبح المحرك العصبي الآن أسرع بما يصل إلى 2x، ويعمل على تشغيل ميزات مثل التصحيح التلقائي والصوت الشخصي في iOS 17".وأشارت إلى أن "وحدة معالجة الرسومات الاحترافية أسرع بنسبة تصل إلى 20 بالمئة وتفتح تجارب جديدة تمامًا، وتتميز بتصميم جديد سداسي النواة يزيد من الأداء الأقصى وكفاءة الطاقة".