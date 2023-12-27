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مايكروسوفت تطلق تطبيق "كابيلوت" مساعد الذكاء الاصطناعي لأجهزة الأندرويد

تطبيق كابيلوت
تطبيق كابيلوت من شركة مايكروسوفت
أ أ
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أعلنت شركة مايكروسوفت، عن إطلاق تطبيق مساعد الذكاء الاصطناعي (Copilot) لأجهزة أندرويد، حيث يمكن تحميل التطبيق مجانًا الآن من متجر (جوجل بلاي).اضافة اعلان

إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي "كوبيلوت" للأندرويد

ويوفر تطبيق مايكروسوفت الجديد مزايا الذكاء الاصطناعي الموجودة في تطبيق "بينج شات"، وكذلك الوظائف نفسها لمساعد Copilot في متصفح "إيد" ولوحة المفاتيح الافتراضية SwiftKey.

الحصول على ميزة توليد الصور

وينفذ التطبيق العديد من المهام البسيطة والمعقدة استنادًا إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، والبحث عبر الإنترنت باستخدام محرك "بينج"، ومنها توليد الصور باستخدام نموذج DALL-E 3.
ويوفر التطبيق إنشاء مسودة للمستندات أو البريد الإلكتروني، أو ترجمة النصوص، أو الإجابة عن أي سؤال وإجراء محادثة، وغير ذلك.

استخدام تطبيق "كوبيلوت" مجانًا

ويمكن استخدام تطبيق Copilot في أجهزة أندرويد مجانًا، حيث يدعم التطبيق الإدخال النصي والصوتي وكذلك الصور.
ويتيح للمستخدمين تفعيل نموذج GPT-4 الأحدث للمهام المعقدة، لكنه قد يكون بطيئًا في بعض الأحيان، مع إمكانية التحكم في اللغة ومنطقة الاستخدام.

إتاحة تقييم أوامر التطبيق بالسلب والإيجاب

وفي الواجهة الرئيسة للتطبيق تعرض مايكروسوفت بعض الاقتراحات للأوامر التي يستطيع مساعد Copilot تنفيذها، كما تمنح المستخدمين إمكانية تقييم النتائج إيجابًا أو سلبًا.

استخدام تطبيق "كوبيلوت" بدون تسجيل الدخول

وتسمح الشركة باستخدام التطبيق دون تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، لكن مع الكثير من القيود؛ لذا يفضل تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت أو إنشاء حساب جديد لاستخدام التطبيق.
وتسعى مايكروسوفت إلى إدماج مساعد Copilot في كافة منتجاتها، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستخدمين، حيث يزيد تفاعل المستخدمين كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي.

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