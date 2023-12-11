لمساعدة المكفوفين.. مايكروسوفت تطلق تطبيقا يعمل بـ 36 لغة العام المقبل

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أعلنت شركة التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت، إطلاق نسخة من تطبيق مساعدة المكفوفين وضعاف البصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "سيينغ إيه.آي" للعمل مع نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد. اضافة اعلان





طريقة تنزيل التطبيق



مهام مختلفة

وأوضحت الشركة، أنه يمكن تنزيله من متجر التطبيقات بلاي ستور ويعمل بـ 18 لغة، مع اعتزام مايكروسوفت دعم 36 لغة في العام المقبل.وفي التفاصيل يعمل تطبيق "سيينغ إيه.آي" على وصف المكان والأشياء المحيطة بالشخص بطريقة مسموعة وهو يستهدف مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على القيام بمهام مثل قراءة رسائل البريد وتحديد هوية المنتجات وسماع وصف الصور.وبعدها يقوم المستخدم بتوجيه كاميرا الهاتف الذكي في أي اتجاه، لكي يقوم التطبيق بوصف محتوى الصورة التي التقطتها الكاميرا.وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق يحتوي على فئات مختلفة للمهام المتنوعة.يذكر أن تطبيق "سيينغ إيه.آي" متاح حالياً للهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس"، كذلك فإن كلاً من نسختي أندرويد وآي.أو.إس تحتويان على خصائص محدثة مثل وصف الصور بمزيد من التفاصيل وخيار طرح أسئلة عن أي وثيقة يتم مسحها، مثل محتويات أي قائمة فيها أو سعر بند ما في الفاتورة. كما يمكن طلب تلخيص أي مقالة من التطبيق.