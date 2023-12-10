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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى لذوي الهمم.. "مايكروسوفت" تطرح تطبيقًا لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر

تطبيق يساعد المكفوفين
تطبيق لمساعدة المكفوفين
أ أ
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أطلقت شركة التكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت، نسخة من تطبيق مساعدة المكفوفين وضعاف البصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.اضافة اعلان

تطبيق مساعدة المكفوفين يعمل بـ 18 لغة

ويعمل التطبيق مع نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد، ويمكن تنزيله من متجر التطبيقات بلاي ستور ويعمل بـ 18 لغة، مع اعتزام مايكروسوفت دعم 36 لغة في العام المقبل.
ويقوم تطبيق سيينج أيه.آي بوصف المكان والأشياء المحيطة بالشخص بطريقة مسموعة وهو يستهدف مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على القيام بمهام مثل قراءة رسائل البريد وتحديد هوية المنتجات وسماع وصف الصور.

يصف التطبيق ما تنقله الكاميرا

ويقوم المستخدم بتوجيه كاميرا الهاتف الذكي في أي اتجاه لكي يقوم التطبيق بوصف محتوى الصورة التي التقطتها الكاميرا.
يحتوى التطبيق على فئات مختلفة للمهام المتنوعة، حسب وصف موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

تحديد هوية المحيطين بالمستخدم

وتقوم وظيفة "شورت تكست" (نص قصير) بقراءة النص بصوت مرتفع بمجرد وضعه أمام الكاميرا. أما خاصية "بيبول" (الناس) فستحدد هوية الأشخاص المحيطين بالشخص بمجرد وقوع الكاميرا على وجوههم.
وتساعد وظيفة "كارنسي" (عملة) على تحديد أوراق العملة التي يتعامل معها المستخدم، كما تتيح خاصية "سينس" للمستخدم سماع وصف مكان تم التقاط صورة فوتوغرافية له.

التطبق يقرأ النصوص المكتوبة بخط اليد

ويمكن للمستخدم تحريك أصبعه على الشاشة أثناءعرض الصورة لكي يعرف مكان العناصر المختلفة الموجودة فيها. كما يمكن لتطبيق سيينج أيه.آي قراءة النصوص المكتوبة بخط اليد وتحديد الألوان.
يذكر أن تطبيق سيينج أيه.آي متاح حاليًا للهواتف الذكية آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس.

طرح الأسئلة عن أي وثيقة يتم مسحها

في الوقت نفسه فإن كلاً من نسختي أندرويد وآي.أو.إس تحتويان على خصائص محدثة مثل وصف الصور بمزيد من التفاصيل وخيار طرح أسئلة عن أي وثيقة يتم مسحها، مثل محتويات أي قائمة فيها أو سعر بند ما في الفاتورة. كما يمكن طلب تلخيص أي مقالة من التطبيق.

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