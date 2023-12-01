مايكروسوفت تختبر ميزة لتوفير الطاقة في ويندوز 11

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أعلنت شركة مايكروسوفت البدء في اختبار ميزة جديدة من أجل توفير الطاقة في نظام التشغيل ويندوز 11، تساعد العملاء في إطالة عمر بطارية الحواسيب المحمولة.

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وأوضحت الشركة، أن هذه الميزة الجديدة تتوفر حاليا للمشتركين في برنامج ويندوز إنسايدر عبر قناة Canary الذين ثبتوا نسخة المعاينة الحاملة لرقم الإصدار 26002 من ويندوز 11.





توفير عمر البطارية

تشغيل الميزة

وتقدم الميزة إمكانات محسنة من أجل توفير عمر البطارية، وتجعل هذه الإمكانات من السهل إطالة عمر البطارية عن طريق تقليل استخدام الطاقة وبعض أداء النظام.ويمكن للمستخدمين جعل الميزة تعمل تلقائيا بمجرد وصول مستوى بطارية الجهاز إلى حد محدد سابقا، إلى جانب كون الميزة تتوفر من خلال قائمة الإعدادات السريعة داخل علبة النظام.كما يمكن للمستخدمين أيضا تشغيل ميزة توفير الطاقة عندما يكون الجهاز متصلا بمصدر طاقة، مما يعني أنه بإمكان مستخدمي الحواسيب المكتبية استخدامها من أجل خفض فاتورة الطاقة.ويؤدي تنشيط وضع توفير شحن البطارية إلى تعطيل العمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة مؤقتا، مثل المزامنة التلقائية للبريد الإلكتروني والتقويم والتحديثات المباشرة للعناوين والتطبيقات غير النشطة.



وتقترح مايكروسوفت تعيين مدة قصيرة للشاشات النشطة، أو تقليل سطوع الشاشات، أو تغيير إعدادات نشاط الخلفية لتطبيقاتك، أو اختيار وضع طاقة ذي كفاءة كبرى، أو تشغيل وضع الطائرة إذا لم تكن بحاجة إلى الإنترنت أو البلوتوث أو غير ذلك من الاتصالات اللاسلكية.