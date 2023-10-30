لهذا السبب.. "ميتا" تتكبد خسائر بقيمة 50 مليار دولار

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تكبدت شركة "ميتا" المملوكة للملياردير مارك زوكربيرج، 50 مليار دولار بسبب "الميتافيرس"، خلال أقل من 5 سنوات، وهي مستويات تتجاوز قيمة بعض الشركات المعروفة، وثروة بعض مليارديرات العالم. اضافة اعلان

ووفقًا لحسابات أجراها موقع "إنسايدر"، خسرت الشركة المالكة لـ "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب"، نحو 47 مليار دولار، عن قسمها للواقع المعزز منذ بداية 2019.





خسائر الميتا فيرس



استثمارات الواقع المعزز



وتضاعفت الخسائر التشغيلية لـ "ميتا" عن تلك الوحدة من 5 مليارات دولار في 2019، إلى نحو 10 مليارات دولار في 2021، ثم إلى نحو 14 مليار دولار العام الماضي.وبلغت الخسائر التشغيلية للشركة من تلك الوحدة في أول 9 أشهر من العام الجاري، نحو 11 مليار دولار.ويتوقع زوكربيرج وفريقه، استمرار تلك الاتجاهات، وسط تقديرات بخسائر تشغيلية ملموسة العام المقبل، وفق شبكة "سي إن بي سي".وأرجعت الشركة ذلك إلى أن العديد من استثمارات الواقع المعزز، هي موجهة نحو البحث والتطوير طويل المدى، من أجل تطوير منتجات الميتافيرس التي من المحتمل ألا تتحقق بشكل كامل إلا في العقد المقبل.وتتجاوز خسائر ميتا من الميتافيرس حتى الآن، القيمة السوقية لشركة "فورد"، على سبيل المثال، التي تبلغ حاليًا 39.8 مليار دولار، و"كرافت هاينز "التي تناهز قيمتها مستويات 40 مليار دولار.وبلغت إيرادات ميتا مستويات 34.1 مليار دولار في الربع الثالث، بما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 33.5 مليار دولار.