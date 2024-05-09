تحذير من انتشار رسائل احتيال عبر تطبيق واتساب

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يحذر خبراء من عملية احتيال عبر المكالمات الصوتية في تطبيق التراسل الفوري واتساب، قد تكلف الأصدقاء والعائلة مدخراتهم وبياناتهم الشخصية.

ويوضح Action Fraud، وهو مركز للإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة، إنه تلقى مئات الشكاوى من الضحايا.



الاحتيال عبر الواتساب



ميزة التحقق بخطوتين



ويكتسب المحتال ثقة الفرد من خلال الاتصال والتظاهر بأنه عضو في دردشة جماعية، وغالبًا ما يستخدم صورة ملف شخصي واسم عرض مزيفين، وأثناء المكالمة، سيخبر المحتال الضحية أنه يرسل لهم رمز مرور لمرة واحدة (OTP) للانضمام إلى المكالمة القادمة لأعضاء المجموعة ويطلب من الضحية مشاركة رمز المرور معهم ليتم "تسجيلهم" في المكالمة، وهو رمز الوصول الذي سيسمح للمحتال بتسجيل حساب واتساب الخاص بالضحية على جهاز جديد حتى يتمكن من السيطرة على حسابه.بعد ذلك، سيقوم المحتال بتمكين التحقق بخطوتين، مما يجعل من المستحيل على الضحية العودة إلى حسابه.ويسمح هذا بعد ذلك للمحتال بإرسال رسائل إلى أشخاص آخرين في جهات اتصال الضحية، وغالبًا ما يطلب المال كما لو كانوا في حاجة ماسة إلى المساعدة.وقال الخبير جاري مايلز، وهو رئيس مكتب استخبارات الاحتيال الوطني في شرطة مدينة لندن: "يظل واتساب وسيلة اتصال متكاملة للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومع ذلك، لا يزال المحتالون يجدون طرقًا لاختراق هذه المنصات، ومن المؤسف أن أي شخص يمكن أن يصبح هدفا للاحتيال."هذا وتنصح الشرطة أيضًا بإعداد التحقق من خطوتين لتوفير طبقة إضافية من الحماية.وقال متحدث باسم واتساب إن جميع الرسائل الشخصية المرسلة على واتساب محمية بالتشفير الشامل.وقالت الشركة المملوكة لشركة ميتا: "نوصي جميع المستخدمين بإعداد التحقق من خطوتين لمزيد من الأمان وننصح الأشخاص بعدم مشاركة رمز PIN المكون من ستة أرقام مع الآخرين أبدًا، ولا حتى مع الأصدقاء أو العائلة".