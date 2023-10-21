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صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على طريقة الدخول لـ"واتس آب" عبر حسابين في نفس الوقت

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كشفت شركة "ميتا" أن "واتس آب"، سيتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابين في الوقت نفسه عند استخدام هاتف واحد.

رسائل سرًااضافة اعلان

وربما تسمح الميزة الجديدة لشخص ما بإرسال رسائل سرا من حساب "واتس آب"، بديل، دون كشفه باستخدام ما يسمى بالهاتف "النسخي" الثاني.
وأعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرغ، عن إطلاق الميزة الجديدة على صفحته على "فيسبوك".
وسيتم طرحها لمستخدمي "أندرويد" في الأسابيع القادمة، بينما سيتعين على مستخدمي "آيفون" الانتظار و"المتابعة".
ولإعداد حساب ثان بمجرد إطلاق الميزة، سيحتاج المستخدمون إلى رقم هاتف ثان وبطاقة SIM، أو هاتف يقبل شرائح SIM المتعددة أو eSIM.

إضافة حساب

ويتعين عليك بعد ذلك فتح إعدادات "واتس آب" الخاصة بك، والنقر فوق السهم الموجود بجوار اسمك، وتحديد "إضافة حساب".
وهناك أيضا خيار لتعيين إعدادات خصوصية وإشعارات مختلفة على كل حساب.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع فقط من الإشارة إلى أن "واتس آب" كان يخطط لإجراء عدد من التغييرات الرئيسية الأخرى على نظامه الأساسي.

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