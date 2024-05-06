سامسونج تكشف عن تعديلات بسيطة لإطالة عمر البطارية

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إذا كنت تمتلك هاتفًا منذ فترة طويلة، فإن بطاريات "الليثيوم أيون" القابلة لإعادة الشحن، مثل تلك الموجودة داخل الهواتف الذكية، تتحلل بشكل طبيعي.

وهو ما يعني أنها ستحتفظ بشحن أقل مقارنة بما كانت عليه عندما كانت جديدة، مما يعني أنك قد تحتاج إلى إجراء بعض التغييرات لتعزيز عمر بطارية الهاتف.

في هذا الإطار، كشفت شركة سامسونج عن بعض التعديلات البسيطة التي يمكنك إجراءها على الإعدادات لإطالة عمر البطارية.

وأوضحت، أن "هواتف جالاكسي مصممة لتقدم أداءً عاليًا وعمرًا ممتازًا للبطارية. إلا أن أن عمر البطارية يعتمد على كيفية استخدام البطارية، وطريقة عمل الأجهزة المختلفة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن".

وأضافت: "يمكن أن تؤدي إعدادات مهلة الشاشة الطويلة، أو سطوع الشاشة العالي إلى تقليل طاقة البطارية بشكل كبير".





نصائح لتوفير طاقة البطارية



تقليل سطوع الشاشة



ولتوفير طاقة البطارية، تنصح "سامسونج" بالآتي:خفض إعداد السطوع.إلغاء تنشيط السطوع التلقائي.تقليل إعداد مهلة السكون.ضبط دقة لشاشة وخلفية الشاشة.إعدادات شاشة سامسونج لإطالة عمر البطارية.التعديل السهل الذي يمكنك إجراؤه هو تقليل دقة الشاشة، إذ يعمل اختيار دقة أقل، على توفير طاقة البطارية بشكل فوري.ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات > العرض > تغيير دقة الشاشة واختيار أحد الخيارات الموجودة في أقصى اليسار، ثم الضغط على تطبيق.كما ينصح أيضًا بمحاولة تقليل تأخير مهلة الشاشة، الذي يتحكم في المدة التي تظل فيها الشاشة نشطة بعد آخر مرة لمستها.يتم ضبط الشاشة على 30 ثانية افتراضيًا، ولكن يمكنك تقليله إلى 15 ثانية في الإعدادات > العرض > مهلة الشاشة.كما يعد تقليل سطوع الشاشة طريقة بسيطة جدًا لإطالة عمر البطارية.يمكنك القيام بذلك في الإعدادات > العرض، أو بسرعة أكبر عن طريق التمرير لأسفل من أعلى الشاشة واستخدام شريط تمرير اللوحة السريعة.وما لم تكن في مكان مشرق جدًا، فقد تحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات > العرض وإلغاء تنشيط السطوع التكيفي لمنع تجاوز ذلك.إذا كان هاتف سامسونج يحتوي على شاشة آموليد (والعديد من الطرازات الحديثة)، فيمكن للوضع الداكن إطالة عمر البطارية أيضًا.ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات > العرض لتشغيله عبر نظامك بأكمله.جرب واحدًا أو أكثر من هذه التغييرات لمعرفة ما إذا كان عمر البطارية يتحسن دون تدمير تجربة هاتفك الذكي تمامًا.