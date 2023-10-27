السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على أرباح الثلاثة الكبار في عالم التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل
وسائل التواصل الاجتماعي
أ أ

حققت شركات جوجل، ويوتيوب، وميتا (التي تشمل فيسبوك وإنستجرام وكذلك واتساب) إيرادات من الإعلانات بلغت نحو 193 مليار دولار. اضافة اعلان
وسجلت إيرادات أبرز منصات التواصل الاجتماعي حول العالم من الإعلانات، ارتفاعا بنحو 7 في المئة خلال ستة أشهر من 2023.


جوجل في الصدارة

وحلت جوجل في الصادرة بنحو 117.8 مليار دولار مسجلة ارتفاعًا بنحو 6 في المئة خلال ستة أشهر على أساس سنوي، مشكلة 78 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة الأم "ألفابت".
وسجلت الشركة ارتفاعًا في إيراداتها من الإعلانات بنحو 3 في المئة، بنحو 59.7 مليار دولار، مقارنة بالربع السابق البالغ 58.1 مليار دولار.


إيرادات الإعلانات

وحلت شركة ميتا في المركز الثاني بإيرادات من الإعلانات في منصاتها بلغت 59.6 مليار دولار، مرتفعة 8 في المئة، مقارنة بـ55.2 مليار دولار للفترة نفسها من 2022.
علمًا أن إيرادات الإعلانات تشكل 98 في المئة من إجمالي إيراداتها.
وارتفعت إيرادات "ميتا" خلال الربع الثاني، بنحو 12 في المئة بتسجيل 31.5 مليار دولار، مقارنة بـ28.1 مليار دولار للربع السابق.


سجلت يوتيوب ارتفاعًا بنسبة 8%

وسجلت يوتيوب إيرادات 15.6 مليار دولار بارتفاع 8 في المئة، مقارنة بـ14.4 مليار دولار للفترة المماثلة نفسها من العام السابق، مشكلة 10 في المئة من إيرادات الشركة.
وتراجعت إيراداتها على أساس فصلي بنحو 4 في المئة بتسجيل 7.1 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في الربع السابق.


300 مليار دولار حجم الإعلانات الإلكترونية

وتبلغ قيمة سوق الإعلانات الإلكترونية حاليا 300 مليار دولار، فيما ستواصل الارتفاع في الأعوام المقبلة، وسط محاولات شركات التكنولوجيا العملاقة المحافظة على مكاسبها الإعلانية.

اقرأ أيضا

ايلون ماسك1
10:11 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

ماسك يخطط لتحويل إكس إلى منصة معاملات مالية لعملائها

شركة ميتا
9:46 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

عشرات القضايا ضد شركة "ميتا" لأنها تصيب الأطفال بهذا المرض

تطبيق زووم
6:36 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

ميزة مهمة تفتقدها خلال المحادثات عن بعد.. تعرف عليها

أوبو Find N3
10:01 ص الجمعة، 27 أكتوبر 2023

بسعة 1 تيرابايت.. أوبو تطلق أحد أفضل الهواتف القابلة للطي على الإطلاق

اقرأ أيضا

آبل تصدر تحديثاً أمنياً عاجلاً لهواتف آيفون

"أبل" تكشف عن موعد إطلاق الإصدارات الجديدة من حواسيب ماك

نسخة أولية.. "إكس" تطلق ميزة المكالمات الصوتية والمرئية

تعرّف على تغييرات تحديث iOS 17.1 الذي أطلقته آبل

لمن يستخدم تطبيق تيك توك ولديه حسابات مهمة.. شاهد المقطع

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

انستجرام 6:39 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

انستجرام يعمل على خاصية وميزة جديدة.. تعرف عليها

واتساب 9:09 م السبت، 21 أكتوبر 2023

تعرف على طريقة الدخول لـ"واتس آب" عبر حسابين في نفس الوقت

واتساب 5:09 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

"واتساب" يتيح تسجيل الدخول إلى حسابين في وقت واحد!

ميزانية 2024 11:02 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

امنع الإعلانات في فيسبوك وإنستجرام بـ 10 يورو شهريًا

اقرأ أيضا

آيفون 15
5:10 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

نصائح مهمة لمستخدمي آيفون.. تعلّم كيف تطيل عمر بطارية هاتفك؟

سدايا
4:55 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

"سدايا" تتسلم جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن تطبيق "توكلنا"

ايلون ماسك1
4:18 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

إيلون ماسك يحذر من حرب عالمية تبدأ بهذه المناطق

أمانة جدة
3:50 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

تحذير من أمانة جدة: 50 ألف ريال غرامة بناء في هذه الحالة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين