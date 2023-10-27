تعرف على أرباح الثلاثة الكبار في عالم التواصل الاجتماعي

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حققت شركات جوجل، ويوتيوب، وميتا (التي تشمل فيسبوك وإنستجرام وكذلك واتساب) إيرادات من الإعلانات بلغت نحو 193 مليار دولار. اضافة اعلان

وسجلت إيرادات أبرز منصات التواصل الاجتماعي حول العالم من الإعلانات، ارتفاعا بنحو 7 في المئة خلال ستة أشهر من 2023.





جوجل في الصدارة





إيرادات الإعلانات





سجلت يوتيوب ارتفاعًا بنسبة 8%





300 مليار دولار حجم الإعلانات الإلكترونية



وحلت جوجل في الصادرة بنحو 117.8 مليار دولار مسجلة ارتفاعًا بنحو 6 في المئة خلال ستة أشهر على أساس سنوي، مشكلة 78 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة الأم "ألفابت".وسجلت الشركة ارتفاعًا في إيراداتها من الإعلانات بنحو 3 في المئة، بنحو 59.7 مليار دولار، مقارنة بالربع السابق البالغ 58.1 مليار دولار.وحلت شركة ميتا في المركز الثاني بإيرادات من الإعلانات في منصاتها بلغت 59.6 مليار دولار، مرتفعة 8 في المئة، مقارنة بـ55.2 مليار دولار للفترة نفسها من 2022.علمًا أن إيرادات الإعلانات تشكل 98 في المئة من إجمالي إيراداتها.وارتفعت إيرادات "ميتا" خلال الربع الثاني، بنحو 12 في المئة بتسجيل 31.5 مليار دولار، مقارنة بـ28.1 مليار دولار للربع السابق.وسجلت يوتيوب إيرادات 15.6 مليار دولار بارتفاع 8 في المئة، مقارنة بـ14.4 مليار دولار للفترة المماثلة نفسها من العام السابق، مشكلة 10 في المئة من إيرادات الشركة.وتراجعت إيراداتها على أساس فصلي بنحو 4 في المئة بتسجيل 7.1 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في الربع السابق.وتبلغ قيمة سوق الإعلانات الإلكترونية حاليا 300 مليار دولار، فيما ستواصل الارتفاع في الأعوام المقبلة، وسط محاولات شركات التكنولوجيا العملاقة المحافظة على مكاسبها الإعلانية.