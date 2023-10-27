السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عشرات القضايا ضد شركة "ميتا" لأنها تصيب الأطفال بهذا المرض

شركة ميتا
شركة ميتا
أ أ

قدمت عشرات الولايات الأميركية دعاوى قضائية ضد شركة "ميتا بلاتفورمز" ومنصة "إنستغرام" التابعة لها.
وتتهم الشركة بأنها تسببت في أزمة للشباب من خلال التأثير على صحتهم العقلية والنفسية وذلك بدفعهم إلى إدمان منصات التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


تضليل الجمهور مراراً وتكراراً

وقال ممثلو الادعاء العام في 33 ولاية بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك، إن شركة "ميتا" التي تدير أيضا "فيسبوك"، ضللت الجمهور مرارا وتكرارا بشأن مخاطر منصاتها.
ودفعت الأطفال الصغار والمراهقين عن قصد إلى الاستخدام القهري المسبب للإدمان لوسائل التواصل الاجتماعي.


تسخير التقنيات لإغراء الشباب

وجاء في الشكوى المقدمة في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا "سخرت شركة ميتا تقنيات قوية وغير مسبوقة لإغراء الشباب والمراهقين وإشراكهم والإيقاع بهم في نهاية المطاف. دافعها هو الربح".
ويشكل الأطفال منذ فترة طويلة فئة سكانية جذابة للشركات التي تأمل في جذبهم كمستهلكين في الأعمار التي قد يكونون فيها أكثر قابلية للتأثر.


جذب المزيد من المعلنين

وبالنسبة لـ"ميتا" فإن المستهلكين الأصغر سنا يساعدون وبشكل حيوي في جذب المزيد من المعلنين الذين يأملون في أن يستمر الأطفال في شراء منتجاتهم عندما يكبرون.
وقالت الولايات التي قدمت دعاوى قضائية إن الأبحاث أظهرت الرابط بين استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا" وشعورهم "بالاكتئاب والقلق والأرق والتدخل في التعليم.


معايير واضحة ومناسبة للعمر

وقالت الشركة: "بدلا من العمل بشكل منتج مع الشركات في جميع أنحاء القطاع لإنشاء معايير واضحة ومناسبة للعمر للعديد من التطبيقات التي يستخدمها المراهقون، اختار ممثلو الادعاء العام هذا المسار".
ورفعت 8 ولايات أميركية أخرى وواشنطن العاصمة دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة "ميتا" أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الجهات التي اتخذت إجراءات ضد الشركة.

اقرأ أيضا

ايلون ماسك1
10:11 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

ماسك يخطط لتحويل إكس إلى منصة معاملات مالية لعملائها

تطبيق زووم
6:36 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

ميزة مهمة تفتقدها خلال المحادثات عن بعد.. تعرف عليها

وسائل التواصل
3:01 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تعرف على أرباح الثلاثة الكبار في عالم التواصل الاجتماعي

أوبو Find N3
10:01 ص الجمعة، 27 أكتوبر 2023

بسعة 1 تيرابايت.. أوبو تطلق أحد أفضل الهواتف القابلة للطي على الإطلاق

اقرأ أيضا

آبل تصدر تحديثاً أمنياً عاجلاً لهواتف آيفون

"أبل" تكشف عن موعد إطلاق الإصدارات الجديدة من حواسيب ماك

نسخة أولية.. "إكس" تطلق ميزة المكالمات الصوتية والمرئية

تعرّف على تغييرات تحديث iOS 17.1 الذي أطلقته آبل

لمن يستخدم تطبيق تيك توك ولديه حسابات مهمة.. شاهد المقطع

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

وسائل التواصل 3:01 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تعرف على أرباح الثلاثة الكبار في عالم التواصل الاجتماعي

انستجرام 6:39 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

انستجرام يعمل على خاصية وميزة جديدة.. تعرف عليها

واتساب 9:09 م السبت، 21 أكتوبر 2023

تعرف على طريقة الدخول لـ"واتس آب" عبر حسابين في نفس الوقت

واتساب 5:09 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

"واتساب" يتيح تسجيل الدخول إلى حسابين في وقت واحد!

اقرأ أيضا

آيفون 15
5:10 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

نصائح مهمة لمستخدمي آيفون.. تعلّم كيف تطيل عمر بطارية هاتفك؟

سدايا
4:55 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

"سدايا" تتسلم جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن تطبيق "توكلنا"

ايلون ماسك1
4:18 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

إيلون ماسك يحذر من حرب عالمية تبدأ بهذه المناطق

أمانة جدة
3:50 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

تحذير من أمانة جدة: 50 ألف ريال غرامة بناء في هذه الحالة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين