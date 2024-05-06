كل ما تريد معرفته عن هاتف آيفون الجديد القابل للطي

أ أ



بعد أكثر من عقد من ظهوره إلى النور، تستعد عملاق صناعة الهواتف "آبل" للدخول إلى سوق الهواتف القابلة للطي في عام 2026.





آيفون فليب



موعد الإطلاق



تفاصيل الجهاز الجديد القابل للطي



خطط آبل السرية



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصادر مطلعة، إن الجهاز الذي ينتظر أن تنافس به "آبل" هواتف "جلاكسي زد" من سامسونج ، ورازر بلس من "موتورلا"، و"بكسل فولد" من "جوجل"، أطلق عليه اسم "آيفون فليب".وكان لدى فريق التصميم في "آبل" أهداف طموحة لدخول السوق المتخصصة المزدحمة للأجهزة المحمولة القابلة للطي في المدرسة القديمة، وفقًا لهذه المصادر، بما فيها شاشة عالية الدقة ولكنها قوية عند طيها.وبحسب تقارير، فإن شركة التكنولوجيا العملاقة تواصلت بالفعل مع شركة تصنيع مكونات واحدة على الأقل في آسيا للحصول على أجزاء بحجمين لجهاز "آيفون فليب"، على الرغم من عدم وجود خطط لإنتاج الجهاز بكميات كبيرة في عامي 2024 و2025.يأتي هذا فيما يتردد أيضًا أن جهاز "آيباد" القابل للطي قيد التطوير أيضًا. وبحسب المصادر، فإن "آبل" تعتبر جهاز آيباد" القابل للطي بمثابة إنجاز هندسي أسهل ودخوله أقل خطورة إلى السوق، في ظل لتراجع مبيعات "آيفون".وترى الشركة أن "آيباد فليب" يمكن أن يقيس مدى اهتمام العملاء بتصميماتها الجديدة قبل محاربة العديد من منافسي الهواتف المحمولة في موطنهم.وقال كوشيك بوس، المسؤول تنفيذي في شركة "جرين تايجير موبيليتي"، الذي يراقب مساحة الأجهزة القابلة للطي عن كثب: "لن تطلق شركة "آبل" المنتج إلا عندما تتأكد من ذلك، لأنها لا تستطيع تحمل خسارة العملاء بسبب جهاز متوسط".وأشار إلى أن "المصنعين غير متأكدين من طول عمر الشاشات القابلة للطي".وقال المسؤول التنفيذي: "لا أحد يعرف ما إذا كانت هذه ستستمر فعليًا لأكثر من عام أو عامين، حيث يبدو أن الخطوط تظهر في بعض الأجهزة القديمة القابلة للطي (الجيل الأول)".لكن براءة اختراع جديدة لشركة "آبل" نُشرت يوم الخميس، تشير إلى أن الشركة لا زالت تأمل في تحقيق أحلامها بتحقيق اختراق فريد من نوعه لها في تكنولوجيا الهاتف المحمول القابلة للطي.وتضمنت براءة الاختراع المؤرخة في 2 مايو 2024، والتي تحمل عنوان "جهاز إلكتروني مزود بهياكل العرض ومستشعر اللمس"، أن الجهاز الجديد سيحتوي على "جزء جدار شفاف مرن" بالإضافة إلى " جدران غير شفافة" يمكن التفاعل معها على أنها "طبقات لمس".تضفي براءة الاختراع الأخيرة هذه مصداقية على ادعاءات مجهولة من الداخل قدمت إلى موقع أخبار التكنولوجيا "ذا إنفورميشن"، زاعمة أن شركة "آبل" تعمل سرًا مع شركة "إل جي" وسامسونج لصناعة شاشات العرض المسطحة في كوريا الجنوبية لإنشاء نموذج أولي لجهاز "آيباد" القابل للطي.وفقًا للمصادر، يريد فريق التصميم الصناعي أن يكون جهاز آيفون القابل للطي نصف سمك الأجهزة الحالية.وقالوا إن القيود المفروضة على تقليص أحجام البطاريات ومكونات شاشات العرض الداخلية التي تعمل باللمس، قوضت هذه الطموحات الكبرى لسنوات.وكافحت شركة "آبل" سرًا لتصميم هاتف قابل للطي مزود بشاشة خارجية قوية بما يكفي للاستخدام اليومي.وقال أحد الموظفين السابقين في الشركة للموقع إن مهندسي أجهزة "آبل" وجدوا أن النماذج الأولية ذات الشاشات الخارجية كانت "عرضة للكسر عند سقوطها".تعود براءات اختراع "آبل" فيما يتعلق بـ "أجهزة العرض المرنة" إلى أكثر من عقد من الزمن، حيث تم تقديم براءات الاختراع في عامي 2011 و2014.وأظهرت إحدى نسخ براءة الاختراع، التي تم تقديمها في 12 أكتوبر 2018، وسيلة للتحايل على الألعاب أو الترفيه حيث يمكن وضع الشاشة على طاولة في وضع مثلث- حيث من المفترض أن يتمكن الأشخاص الجالسون على جانبي الشاشة من مشاهدة نفس المحتوى معًا.تشير براءة الاختراع إلى أن مثل هذا الجهاز سيستخدم شاشة "ليد" عضوية مرنة.وتنص براءة الاختراع على أنه "يمكن تركيب شاشات مرنة على (العلبة) متداخلة مع المفصلات. عندما يتم تدوير أجزاء غلاف الجهاز بالنسبة لبعضها البعض، قد تنحني الشاشة المرنة".وأضافت: "قد يتم تكوين المفصلة للسماح بوضع الشاشة المرنة في تكوين من الأمام إلى الأمام حيث يواجه الجانب النشط من الشاشة نفسه أو في تكوين من الخلف إلى الخلف".وكما هو الحال مع أي براءة اختراع، فمن غير الواضح ما إذا كانت شركة آبل تخطط بالفعل لتطوير جهاز بهذه الميزة.ولم يعلق متحدث باسم الشركة على أحدث براءات الاختراع القابلة للطي.